Sanità pubblica, Lidia Culpo presenta il “Patto per la Salute”

Le proposte per la sanità pubblica e per il futuro dell’ospedale Oglio Po saranno al centro dell’incontro promosso dalla coalizione composta dal Pd e dalla civica “Viadana Domani”, guidata dalla candidata sindaco Lidia Culpo. L’appuntamento è in programma giovedì 14 maggio alle 20.45 nella sala Meridiana di via Ospedale Vecchio.

Alla serata, dal titolo “La Sanità? Pubblica e di qualità!”, prenderanno parte anche Marco Carra e Matteo Piloni, esponenti dem a Palazzo Lombardia, oltre al medico Luigi Borghesi, consigliere comunale di Casalmaggiore. Nel corso dell’iniziativa verranno affrontati i temi legati ai servizi territoriali, all’organizzazione dell’assistenza sanitaria locale e alla situazione dell’ospedale Oglio Po, con la presentazione delle proposte della coalizione sul fronte della sanità pubblica e dell’integrazione tra medicina territoriale e servizi ospedalieri.

La candidata di Pd e Viadana Domani si sofferma sulla situazione del nosocomio di Casalmaggiore: “Negli ultimi anni abbiamo assistito a un depauperamento sistematico del nostro ospedale, un diritto alla salute che è stato sacrificato sull’altare di scelte regionali miopi, avallate dal silenzio dell’amministrazione locale. La nostra risposta non sarà fatta di slogan, ma di fatti: presenteremo il ‘Patto per la Salute’, un piano concreto per difendere l’Oglio Po e integrare la medicina di base con l’assistenza domiciliare”.

Tra i temi che verranno approfonditi durante l’incontro figurano la salvaguardia dei reparti ospedalieri, il potenziamento del pronto soccorso e la proposta di una “Cittadella della Salute” finalizzata a mettere in rete medici di base, specialisti e infermieri di famiglia. “Abbiamo già dimostrato – conclude l’ex assessore ai Servizi Sociali delle giunte di centrosinistra, incarico ricoperto dal 2001 al 2011 – di saper creare modelli di welfare che sono diventati legge regionale; oggi quella stessa competenza deve servire a proteggere la salute dei nostri concittadini”.

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