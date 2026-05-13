Solidarietà da Viadana a Niscemi: al via la missione di Arces

Partirà nei prossimi giorni da Viadana la missione umanitaria promossa da Arces e destinata a Niscemi, in Sicilia. I volontari guidati da Giuseppe Guarino porteranno aiuti alimentari, vestiti e prodotti per l’igiene raccolti grazie alla solidarietà di cittadini, associazioni e aziende del territorio.

Guarino ha mantenuto contatti diretti con il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, che accoglierà personalmente il carico di aiuti al suo arrivo. Sarà poi l’amministrazione comunale siciliana, insieme alle associazioni di volontariato attive in loco, a occuparsi della distribuzione dei beni alle famiglie maggiormente in difficoltà.

La raccolta comprende generi alimentari, capi di abbigliamento e prodotti per l’igiene personale, materiali destinati a sostenere le persone coinvolte anche nei mesi più freddi. Determinante il contributo dei cittadini viadanesi e il supporto garantito da diverse realtà associative e imprenditoriali.

Tra queste figurano Bereschit APS di Brescello, Ali di Leonardo di Monza e CLM di Monticelli Terme. Fondamentale il supporto offerto dalla Rete Aril APS di Torre de’ Picenardi, con il presidente Giuseppe Spinelli e la dottoressa Agata Rota, referente dell’ufficio bandi e sociale dell’associazione.

Determinante inoltre il sostegno della MMG Cantieri SRL di Ponteranica, azienda specializzata in carpenteria leggera e pesante, che ha coperto integralmente le spese di trasporto. Il trasferimento degli aiuti sarà affidato all’azienda A.S. Trasporti di Achille Spinella, operativa nel settore spedizioni, traslochi e noleggio, con sedi a Dormelletto, in provincia di Novara, e a Melito Porto Salvo, nel Reggino.

“Vedere i volontari di ARCES Viadana ODV lavorare con tale dedizione interfacciandosi con tante altre realtà coinvolte mi riempie di orgoglio – sottolinea Giuseppe Guarino –. Abbiamo dimostrato che il lavoro di rete tra associazioni, enti e aziende private può fare la differenza. Ancora una volta Arces conferma la propria attività di volontariato, contesto in cui, da quasi vent’anni, opera sia in ambito nazionale che internazionale attraverso iniziative di carattere sociale e umanitario”.

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