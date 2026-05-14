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Terremoto in Sicilia, scosse nel Messinese: la più forte di magnitudo 2.8

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 2.8 è stato registrato oggi giovedì 14 maggio alle 6.59 del mattino sulla costa nord orientale di Messina, a una profondità di 10 chilometri. Un’altra scossa, di magnitudo 2.3, è avvenuta alle 7.14. 

Altre due scosse, di magnitudo 2.2 e 2, erano state registrate stanotte, alle 2.49 e alle 2.56, in provincia di Messina con epicentro a Rodi Milici.  

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