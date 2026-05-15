Salone Libro, Unpli presenta le iniziative editoriali del mondo Pro Loco

(Adnkronos) – Unpli, l’Unione delle Pro Loco d’Italia protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino dove, ospite nello stand del Fuis (Federazione Unitaria Italiana Scrittori), nella mattinata ha presentato le pubblicazioni del mondo Pro Loco con progetti editoriali di tre regioni d’Italia: Basilicata, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige.

“La partecipazione dell’Unpli al Salone Internazionale del Libro di Torino è stata l’occasione per dare l’opportunità a tante Pro Loco di presentare le iniziative editoriali, di valorizzazione del territorio e di ricerca storica e artistica, inoltre nello spazio espositivo Rai Libri è stato presentato il libro realizzato con Beppe Convertini, Il Paese delle Tradizioni. Un’opera che racconta riti, tradizioni e piccoli centri di un’Italia autentica e spesso meno conosciuta, animata ogni giorno dal lavoro prezioso dei volontari delle Pro Loco – commenta Antonino La Spina, presidente di Unpli -. Dare voce ai territori a Torino, dal Trentino-Alto Adige all’Emilia-Romagna fino alla Basilicata, ha rappresentato ancora una volta un’opportunità per mostrare quanto le Pro Loco siano capaci di realizzare per promuovere la cultura, valorizzare le comunità locali e custodire l’identità dei piccoli centri italiani.”

L’incontro ha preso il via con la presentazione dell’edizione 2026 del Premio “Salva la tua lingua locale”, il concorso letterario nazionale giunto alla sua 14esima edizione promosso da Unpli e Ali – Autonomie Locali Italiane, con la collaborazione del Centro Internazionale Eugenio Montale e, per la sezione scuola, dell’Eip – Scuola Strumento di Pace. Il Premio che nasce con l’obiettivo di valorizzare e preservare i dialetti e le lingue locali d’Italia, offrendo uno spazio di riconoscimento agli autori che scelgono di scrivere nelle diverse espressioni linguistiche dei territori, cresce sempre di più e contribuisce non solo alla tutela delle tradizioni, ma anche a conservare, tramandare e valorizzare il grande patrimonio linguistico locale. Oltre al presidente La Spina, erano presenti Luca Abbruzzetti, Presidente di Ali Lazio, Giovanni Solimine, Presidente Onorario del Premio e Gabriele Desiderio, Segretario del Premio.

A seguire poi è stato dato spazio ai progetti proposti dalle Pro Loco: si è cominciato con il volume “La via imperiale a Rovereto – luoghi, personaggi, storie”, a cura del professor Fulvio Zanoni, realizzato dalla Pro Loco di Rovereto che racconta una delle vie più suggestive della città. Per l’occasione sono intervenuti Patrizia Andreatta, curatrice dell’opera e Presidente della Pro Loco Rovereto, il professor Fulvio Zanoni, autore della parte storica del testo. Il libro “Sancta Agathae. Arte, storia e devozione a Faedo” presentato da Viviana Brugnara, Presidente della Pro Loco di Faedo. Un libro dedicato alla chiesa e al culto di Santa Agata a Faedo, paese in provincia di Trento, che colma una lacuna nella documentazione storico-artistica locale. Insieme alle Pro loco la Presidente di Unpli Trentino Monica Viola ha sottolineato la vivacità del lavoro svolto.

Per l’Emilia Romagna Antonella Diegoli, vice Presidente della Pro Loco Finale Emilia ha presentato “Il Duomo di Finale Emilia tra storia e restauro”, a cura di Francesca Foroni e Massimiliano Righini, con la collaborazione di Federico Garuti. Il volume, pubblicato in occasione della riapertura del Duomo di Finale Emilia a dodici anni dal sisma del 2012, racconta la storia, il dolore, la rinascita e la bellezza ritrovata della chiesa più importante della città. La Pro Loco di Villa Aiola ha presentato “Vita di Borgo”, dedicato alla storia della comunità di Villa Aiola dal dopoguerra ai giorni nostri, scritto da Giuliano Lusetti, premiato come secondo classificato nella sezione “poesia inedita” del Premio “Salva la tua lingua locale”. Le sue pubblicazioni raccontano la vita del borgo, la memoria della civiltà contadina e il legame con la produzione del Parmigiano Reggiano. Maximiliano Falerni, Presidente di Unpli Emilia Romagna ha sostenuto il grande lavoro svolto dal proprio comitato per valorizzare le eccellenze del territorio.

La giornata ha poi ospitato la presentazione della quarta edizione del “Maratea Yellow Book Marine 2026”, Festival del giallo e del noir lucano promosso dalla Pro Loco di Maratea “La Perla”, con il sostegno del Comune di Maratea e la direzione di Simona Bonito e Piera Carlomagno. Sono intervenuti Pierfranco De Marco, Presidente della Pro Loco di Maratea “La Perla”, e componente del Cda nazionale Unpli l’avvocato Assunta Mitidieri, Presidente Co.Re.Com. Basilicata, e l’avvocato Mario Polese, consigliere regionale della Basilicata.

Durante l’incontro è stato presentato il progetto Arce con l’appuntamento “Narrazioni di territorio e comunità educanti, il ruolo delle reti di Arce”. Alla presentazione è intervenuta Fulvia Giacco, referente del Progetto Arce per Unpli, e a presentare l’Hub Arce Piemonte ha partecipato il Presidente di Unpli Piemonte Fabrizio Ricciardi.