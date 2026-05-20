Sport e crescita personale: Orsoni conquista gli studenti

Grande interesse tra gli studenti per l’incontro con il campione Riccardo Orsoni, occasione di confronto, proposta dall’amministrazione tra le studentesse e gli studenti dell‘Istituto Comprensivo di Piadena Drizzona e il campione di marcia piadenese. All’incontro erano presenti il sindaco Federica Ferrari, il vicesindaco Giordano Lazzari, l’assessore allo Sport Andrea Volpi, i consiglieri Marco Denti e Mauro Garatti, il Presidente dell’Interflumina Carlo Stassano ed alcuni dei docenti dell’IC.

Quest’anno ad ascoltare l’intervento di Riccardo sono state le ragazze e ragazzi della classe 5^ della Primaria che con molta attenzione e curiosità, scaturita alla fine in domande interessanti, hanno seguito il viaggio ed il percorso, non solo sportivo, ma anche umano che ha portato un ragazzo di Piadena Drizzona, con tanti sogni e ambizioni, sul tetto del mondo della marcia.

“Riccardo – esordisce Ferrari – ha sottolineato più volte il suo legame forte e radicato col suo paese, tant’è che ancora oggi una parte del suo allenamento si svolge per le strade e vie di Piadena Drizzona. Parlando con glialunni, ha spiegato l’importanza di non farsi influenzare dai giudizi esterni ma di inseguire e perseguire ciò che più interessa e piace, cercando sempre di migliorarsi per ottenere ogni giorno un risultato sempre più positivo rispetto al precedente.

Rispondendo alle tante domande fatte dagli studenti, l’atleta ha ripercorso la sua attività da marciatore elencando tutti i Paesi che ha visitato grazie alle diverse gare, ponendo così il tema di quanto lo sport sia importante sul piano delle relazioni e quanti legami, sempre grazie allo sport, si possono costruire anche con i propri avversari.

Alle ragazze e ragazzi sono stati lanciati molti spunti sportivi ma anche e soprattutto umani, grazie a messaggi profondi lanciati da Riccardo che si è affermato un vero campione sia dal lato sportivo che personale riuscendo a catturare l’attenzione dei propri interlocutori per quasi due ore di incontro. Alla fine tutti in fila per un autografo in ricordo di una mattina ricca di sport e valori che resterà sicuramente nei ricordi degli studenti.

Come amministrazione – conclude il sindaco – desideriamo ringraziare l’Istituto Comprensivo, che come noi crede nell’importanza di questi incontri, Riccardo Orsoni, che si è confermato ancora una volta un campione dentro e fuori dalle piste, ed i ragazzi, che hanno partecipato con vivo interesse. Un ringraziamento anche all’Interflumina per la sua preziosa collaborazione”.

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