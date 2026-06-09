Beduschi si congratula con Cavatorta: “Premiato il buon governo”

Anche Alessandro Beduschi, esponente di FdI e assessore regionale all’Agricoltura di Regione Lombardia, si complimenta con il sindaco dopo la rielezione: “Contro tutti i pronostici, contro chi pensava che le alchimie politiche fossero sufficienti per vincere, a Viadana Nicola Cavatorta viene riconfermato sindaco. Una vittoria che vale doppio perché conquistata da Fratelli d’Italia da sola, contro tutto e tutti. I cittadini hanno premiato il buon governo, il lavoro svolto e una classe dirigente credibile e presente sul territorio. Complimenti a Nicola e a tutta la squadra”.

“A Viadana ha vinto Nicola Cavatorta, ma soprattutto ha vinto un progetto amministrativo che in questi anni ha saputo dimostrare serietà, competenza e vicinanza ai cittadini”: è il messaggio pubblicato sui social dalla sezione locale del partito. “Il risultato delle elezioni è il riconoscimento di un lavoro concreto, portato avanti con impegno e coerenza, senza promesse irrealizzabili ma con la volontà di dare risposte ai bisogni del territorio. I viadanesi hanno scelto di proseguire su questa strada, premiando la continuità e una squadra che ha saputo guadagnarsi la fiducia della comunità”.

Sul risultato conseguito dalla formazione politica: “In questo contesto, il 13,32% ottenuto da Fratelli d’Italia e il ruolo di prima lista rappresentano un risultato importante, frutto dell’impegno di tanti militanti, amministratori e sostenitori che hanno creduto in questo percorso. Si tratta di una vittoria di tutta la coalizione e di chi ha lavorato con passione per il bene di Viadana. Da domani si riparte con ancora più responsabilità e determinazione, consapevoli che la fiducia ricevuta è un onore ma anche un impegno verso tutti i cittadini”.

Anche Roberto Madesani si è complimentato con il vincitore del ballottaggio: “Come consigliere comunale di Casalmaggiore di Fratelli d’Italia esprimo i miei complementi al confermato sindaco Nicola Cavatorta. Il duro lavoro – conclude – paga sempre”.

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