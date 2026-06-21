Casalmaggiore e Cogozzo, successo per la raccolta solidale “Dona una spesa”

Sono 1.871 i chilogrammi di prodotti raccolti nei punti vendita Conad di Casalmaggiore e Cogozzo grazie all’edizione 2026 di “Dona una spesa”. Un risultato importante che suggella un’iniziativa concepita per fornire un aiuto concreto alle famiglie e alle persone in situazioni di fragilità economica del territorio.

Dietro a questo risultato c’è il lavoro di una trentina di volontari che hanno dedicato il proprio tempo all’iniziativa, accogliendo i clienti dei supermercati e invitandoli a effettuare una donazione. Un impegno condiviso da Caritas Viadana, Protezione Civile Oglio Po, Gruppo Scout Viadana, Le Aquile, La Luce Al Nour e Centro di Aiuto alla Vita di Casalmaggiore, con il supporto di Csv Lombardia Sud, nell’ambito del progetto promosso da Conad Centro Nord insieme ai Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia e dell’Emilia-Romagna.

Gli scaffali solidali allestiti per la raccolta si sono riempiti nel corso della giornata soprattutto di latte, pasta, olio, tonno, legumi, biscotti, farina e zucchero, ma non sono mancati prodotti per l’infanzia e articoli per l’igiene personale, beni che rappresentano una parte importante degli aiuti richiesti dalle famiglie seguite dalle associazioni.

Il compito di distribuire quanto raccolto è stato affidato alla rete del volontariato locale, che opera in stretto raccordo con i servizi sociali per individuare le situazioni di maggiore fragilità e fornire un sostegno concreto a chi sta attraversando un momento di difficoltà economica.

L’iniziativa conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini, volontariato organizzato e associazioni del territorio nel rispondere ai bisogni delle persone più fragili. Nel corso della giornata è stato inoltre ricordato Maurizio Stradiotti, figura indicata dagli organizzatori tra i primi promotori del progetto sul territorio e ancora oggi presente nella memoria dei volontari che ne portano avanti lo spirito.

Al termine della raccolta, le associazioni partecipanti e Csv Lombardia Sud hanno rivolto un ringraziamento ai volontari e ai cittadini che, con le loro donazioni, hanno contribuito al risultato raggiunto.

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