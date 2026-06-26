Sostenibilità, Pulignano (Ecoross-Cisambiente): “Siamo orgogliosamente calabresi”

(Adnkronos) – Si è aperta con i saluti dell’amministratore unico di Ecoross e consigliere generale di Cisambiente Confindustria, Walter Pulignano, l’Assemblea generale 2026 di Cisambiente Confindustria, ospitata presso il Parco Biometano Ecoross di Corigliano-Rossano, in Calabria, dal titolo ‘Il cielo sempre più blu, l’energia sempre più verde’. A margine dei lavori, Pulignano ha espresso soddisfazione per aver accolto l’appuntamento nazionale dell’associazione. “Siamo felicissimi di aver ospitato l’Assemblea generale di Cisambiente Confindustria. È un momento di confronto davvero importante. È stato bello rivedere i tanti colleghi imprenditori che hanno raggiunto il Parco Biometano da tutta Italia e hanno potuto toccare con mano il nostro impianto”.

L’amministratore unico di Ecoross ha quindi illustrato le caratteristiche del Parco Biometano, concepito come un impianto aperto al territorio e alla divulgazione. “È un impianto visitabile, immerso nel verde, con percorsi didattici, un orto didattico e un anfiteatro. Abbiamo l’ambizione di farlo diventare una meta di turismo scolastico: da quando è nato il progetto Parco Biometano Experience sono tantissimi i bambini, anche da fuori provincia e fuori regione, che lo hanno visitato. Valorizziamo inoltre la CO2 per uso alimentare e recuperiamo materiali destinati al macero trasformandoli, grazie agli artisti, in opere d’arte. Ci consideriamo un polmone verde della zona industriale”.

Pulignano ha quindi evidenziato il valore industriale e ambientale dell’impianto. “Questo rappresenta l’economia circolare: dai rifiuti organici produciamo compost di qualità e biometano, cioè nuova energia. Ogni anno immettiamo nella rete circa 4 milioni e mezzo di metri cubi di biometano. Abbiamo voluto realizzare un impianto a cancelli aperti, da mostrare ai cittadini, alle scuole e agli operatori del settore, perché crediamo che questi impianti debbano essere conosciuti e vissuti dal territorio”.

Nel suo intervento di apertura dei lavori, Pulignano aveva inoltre sottolineato la filosofia che ha guidato la realizzazione del Parco Biometano: “Il Parco è nato con l’idea di realizzare un impianto visitabile, capace di coniugare sostenibilità, formazione e innovazione, dimostrando concretamente come l’economia circolare possa produrre valore per il territorio”.

“Siamo orgogliosamente calabresi – ha poi dichiarato a margine dell’assemblea – in una terra dove fare impresa è più difficile e il nostro settore è particolarmente complesso. Paghiamo ancora lo scotto della cultura del sospetto: troppo spesso, quando qualcuno realizza qualcosa di importante in Calabria, invece di apprezzarne il valore ci si chiede cosa ci sia dietro. Esiste ancora un pregiudizio nei confronti della nostra regione, che pesa anche sull’accesso al credito. Per questo vedere tanti colleghi imprenditori raggiungere la nostra sede rappresenta un importante riconoscimento. Abbiamo voluto realizzare questo impianto qui, senza nasconderlo ma aprendolo al pubblico, perché crediamo che esempi di eccellenza possano incoraggiare i giovani e altri imprenditori a investire sul territorio. Di realtà come questa ce ne sono tante e meritano di essere raccontate”.