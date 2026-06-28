Mondiali, oggi al via i sedicesimi: il programma e dove vedere le partite

(Adnkronos) – Archiviata la fase a gironi dei Mondiali, iniziano oggi, domenica 28 giugno, i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. Si comincia con la sfida tra il Sud Africa e il Canada di stasera, alle 21: la nazionale del ct Jesse Marsch ‘perde’ il fattore campo e giocherà per la prima volta a Los Angeles. Lunedì 29 giugno toccherà invece a Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Ecco orario, programma delle partite e dove vederle in tv e streaming.

Ecco il programma completo dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026:

Domenica 28 giugno



Ore 21:00 – Sudafrica-Canada (Los Angeles Stadium) Rai e Dazn

Lunedì 29 giugno



Ore 19:00 – Brasile-Giappone (Houston Stadium) Dazn

Ore 22:30 – Germania-Paraguay (Boston Stadium) Rai e Dazn

Martedì 30 giugno



Ore 03:00 – Olanda-Marocco (Monterrey Stadium) Dazn

Ore 19:00 – Costa d’Avorio-Norvegia (Dallas Stadium) Rai e Dazn (ipotesi)

Ore 23:00 – Francia-Svezia (New York/New Jersey Stadium) Rai e Dazn (ipotesi)

Mercoledì 1° luglio



Ore 03:00 – Messico-Ecuador (Mexico City Stadium) Dazn

Ore 18:00 – Inghilterra-Repubblica democratica del Congo (Atlanta Stadium) Dazn

Ore 22:00 – Belgio-Senegal (Seattle Stadium) Rai e Dazn

Giovedì 2 luglio



Ore 02:00 – Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina (San Francisco Bay Area Stadium) Dazn

Ore 21:00 – Spagna-Austria (Los Angeles Stadium) Rai e Dazn

Venerdì 3 luglio



Ore 01:00 – Portogallo-Croazia (Toronto Stadium) Dazn

Ore 05:00 – Svizzera-Algeria (BC Place, Vancouver) Dazn

Ore 20:00 – Australia-Egitto (Dallas Stadium) Rai e Dazn

Sabato 4 luglio



Ore 00:00 – Argentina-Capo Verde (Miami Stadium) Dazn

Ore 03:30 – Colombia-Ghana (Kansas City Stadium) Dazn

I sedicesimi di finale Mondiali 2026 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai e su Dazn, che permetterà di seguire tutte le partite del torneo. Le partite si potranno seguire anche in streaming su RaiPlay e sull’app Dazn.