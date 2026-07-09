Milo Infante, 2 programmi su Rete 4. Bianca Berlinguer si sposta al mercoledì

(Adnkronos) –

Tra le principali novità della prossima stagione di Rete 4 c’è ‘Ore 11’, il nuovo programma quotidiano affidato a Milo Infante, in onda dalle 11 alle 13, subito dopo il TG4 delle 10.30. A spiegare la strategia dei nuovi palinsesti della rete per il 2026-2027 è stato il direttore marketing strategico Mediaset, Federico di Chio, nella serata con la stampa a Cologno Monzese.

“Sarà un programma di cronaca, attualità e approfondimento, aperto a tutto quello che accadrà” ha evidenziato. Un programma in daytime di due ore, che si inserisce in una scelta editoriale precisa: “‘Ore 11’, il titolo che abbiamo scelto, è un progetto sperimentale, una mossa coraggiosa. Il TG4 darà il via alla giornata alle 10.30 del mattino e poi, praticamente fino a notte fonda, fatta eccezione per ‘La signora in giallo’ e Forum, che continuano a registrare ottimi ascolti, la rete sarà quasi interamente dedicata all’informazione”. Infante sarà protagonista anche di un nuovo programma, il martedì sera, il cui nome non è stato svelato.



Per quanto riguarda gli obiettivi, “non ci diamo target particolari. Ci piace sperimentare e vedere come risponde il pubblico. Per Natale tireremo le somme” ha aggiunto Pier Silvio Berlusconi, chairman e group ceo di Mfe-Mediaforeurope. Sul fronte della prima serata, ha precisato, l’obiettivo è quello di consolidare gradualmente le nuove proposte: “L’idea è raggiungere nel tempo la media di rete. È il modo in cui ragioniamo sui prodotti televisivi: bisogna dare loro il tempo di nascere, crescere e diventare un’abitudine per il pubblico”.

La lineup della rete è confermata con ‘Quarta Repubblica’, ‘Quarto Grado’, ‘Fuori dal coro’, ‘Dritto e rovescio’, ‘E’ sempre Cartabianca’ e ‘Zona Bianca’. E tra le altre novità di Rete 4 figura anche ‘Giganti’, il nuovo programma di Toni Capuozzo dedicato ai grandi protagonisti della storia. I primi appuntamenti saranno incentrati su Giovanni Paolo II (Karol Wojtyła), John Fitzgerald Kennedy, la Regina Elisabetta II e Leonardo da Vinci. Rinnovato anche l’access prime time, con un “doppio access”. Si conferma ‘4 di Sera’ con Paolo Del Debbio, in onda dal lunedì al giovedì, mentre Tommaso Labate con ‘RealPolitik’, sarà in onda dal venerdì alla domenica.

Parlando delle novità di Rete 4, Berlusconi ha spiegato di aver voluto personalmente alcuni cambiamenti nella collocazione dei programmi di prima serata della rete: “Ho voluto io personalmente lo spostamento di Bianca Berlinguer al mercoledì. Siamo partiti riproponendo un certo tipo di giornalismo politico e volevamo mantenere lo stesso giorno di programmazione, ma guardando l’offerta televisiva nel suo complesso, oggi ricchissima in termini di concorrenza, abbiamo ritenuto opportuno intervenire”.

Secondo Berlusconi, il cambiamento nasce dalla volontà di rendere più riconoscibile e competitivo il programma: “Il nostro prodotto resta sempre ‘È sempre Cartabianca’, ma deve anche riuscire a smarcarsi da sé stesso e a trovare una sua identità ancora più forte. Per questo Bianca Berlinguer andrà al mercoledì. È una decisione nostra, lei si è fidata e ha accettato questa scelta”.

Quanto a Milo Infante, che debutterà in prima serata su Rete 4: “Il nuovo prime time di Milo Infante andrà in onda il martedì. Questo è l’unico vero cambiamento di rilievo nella struttura della settimana”. Berlusconi ha comunque precisato che il lavoro sulla rete non è ancora concluso. Sul fronte del daytime, tornando sul titolo del nuovo appuntamento quotidiano affidato a Milo Infante ‘Ore 11′ ha aggiunto: “Ore 12’ era un nostro programma storico, realizzato anni fa con Gerry Scotti, e il nuovo titolo richiama proprio quella tradizione”.