Mondiali, derby Insegno-Amendola: “Mi piace il biancoceleste, punto sull’Argentina”, “spero nella Spagna”

(Adnkronos) –

Pino Insegno punta le sue fiches sull’Argentina ai Mondiali 2026. Il conduttore tv – di fede biancoazzurra – sceglie l’Albiceleste nella sfida che la vedrà contrapposta, domenica sera a New York, alla Spagna per la conquista della Coppa del Mondo. Una scelta basata su ragioni ‘sentimentali’ ma anche su motivi di ‘appartenenza’. Insomma, per i colori della maglia e per i valori che il calcio di Messi incarna.

“Essendo laziale – dice infatti all’AdnKronos Insegno- mi piace il biancoceleste. Come uomo e come sportivo mi sento molto vicino all’Argentina, anche perché sono quasi tutti italiani di origine”. E poi su tutto c’è la Pulce, il campione capace di fare otto gol in questo mondiale. “Sono innamorato delle persone che amano la vita, il mondo e lo sport, come Messi. Per me è un esempio di vita da seguire. Messi rappresenta il sogno realizzato in ognuno di noi, rappresenta i valori del calcio e dello sport”, conclude Insegno.

Diversa invece la speranza di Claudio Amendola, che vota Spagna per la finale del campionato del mondo. Per una ragione, forse, più politica che calcistica. “Mi fa ridere che vincerà comunque una squadra latina e che sarà premiata da Trump. Spero che sia la Spagna per questo”, dice infatti all’AdnKronos riferendosi alla prevista premiazione della squadra vincitrice da parte del presidente Usa.