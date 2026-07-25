Nazionali
Celtic-Milan 2-2, finisce pari il primo test di Amorim
(Adnkronos) –
Si chiude in parità il primo vero test amichevole del Milan del neo tecnico portoghese Ruben Amorim. I rossoneri pareggiano 2-2 con il Celtic ma rimontano lo svantaggio di due gol. Il Milan parte male e concede due reti agli scozzesi con due errori difensivi, tra cui clamoroso quello di Pavlovic che regala il vantaggio a Duran all’11’. Poi al 28′ raddoppia Forrest.
Nel secondo tempo tanti campi, tra cui Camarda che entra e cambia la partita. L’attaccante si guadagna e segna il rigore dell’1-2 al 47′ e poi firma il definitivo 2-2 con un colpo di testa su cross di Chukwueze al 52′. Nella ripresa entra in difesa anche l’ex Lazio Gila, che però esce per un problema muscolare al 68′.
Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata