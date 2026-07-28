‘Chi l’ha visto?’, è ufficiale: Raffaella Griggi è la nuova conduttrice

(Adnkronos) –

Sarà Raffaella Griggi a condurre ‘Chi l’ha visto?’ dal 23 settembre su Rai3. La decisione, apprende l’Adnkronos, sarà ufficializzata oggi dal direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini, con la comunicazione al Cdr. A quanto si apprende, nella nuova stagione del programma, ci saranno degli spazi di conduzione in studio anche per gli altri inviati storici del programma: Francesco Paolo Del Re, Chiara Cazzaniga, Veronica Briganti. La redazione del programma del programma è stata rafforzata con nuovi innesti di grande esperienza tra gli autori e gli inviati. Genovese, classe 1973, Griggi è giornalista professionista dal 2000. Grande sportiva, con un passato da pallavolista (ha giocato anche in serie B), appassionata di sci e grande tifosa della Sampdoria, la giornalista ha iniziato il suo percorso nella carta stampata, tra sport e cronaca, lavorando per anni nell’edizione ligure di Repubblica. Parallelamente ha collaborato con diverse emittenti televisive private, come Primocanale e Telenord, affinando un profilo da cronista versatile. Il 2001 ha segnato un passaggio cruciale nelal sua carriera: la copertura del G8 di Genova, evento complesso e drammatico che l’ha portata a confrontarsi con una delle pagine più difficili della storia recente italiana.

Da lì, il salto verso le reti nazionali: prima Sky Tg24 nel 2008, poi il 2010 al TgLa7 di Enrico Mentana, poi una parentesi a Mediaset e dal 2011 ‘La vita in diretta’ e poi ‘UnoMattina’ su Rai1. In quegli anni, Griggi ha sempre mantenuto un profilo di freelance, collaborando per alcune stagioni anche con ‘Il Messaggero’.

Infine, l’approdo a ‘Chi l’ha visto?’, nel 2017, ha segnato la svolta. Griggi ha girato in lungo e in largo l’Italia firmando numerosi servizi su vicende complesse, spesso legate alla cronaca nera, e portando a casa diversi scoop: dall’intervista a Salvatore Parolisi fuori dal carcere, alle interviste agli amanti diabolici, dall’omicidio di Giulia Cecchettin alla scomparsa di Tatiana Tramacere, la ragazza creduta scomparsa e invece ritrovata nella mansarda di un amico. Così, in circa 9 anni, il pubblico della trasmissione ha imparato a riconoscerla e a seguirla: la sua presenza sul campo, il tono misurato, la cura nel racconto delle storie l’hanno resa una presenza autorevole e credibile nel programma durante gli anni della conduzione di Federica Sciarelli. Di cui ora raccoglie l’impegnativo testimone.

L’ufficializzazione definitiva della conduzione è arrivata con una nota Rai diffusa nel primo pomeriggio di oggi, 28 luglio, dove si sottolinea che “Raffaella Griggi raccoglie il testimone di un programma che rappresenta uno dei punti di riferimento del servizio pubblico, forte di un percorso professionale costruito sul campo, all’insegna del rigore giornalistico, della credibilità e della vicinanza alle persone”.

“La scelta di Raffaella Griggi nasce nella piena continuità con la storia e i valori di Chi l’ha visto?. La sua esperienza maturata all’interno della redazione e come inviata della trasmissione, unita alla sua riconosciuta professionalità di giornalista Rai, rappresentano la migliore garanzia per accompagnare il programma in una nuova fase, nel solco del grande lavoro svolto da Federica Sciarelli, alla quale va il nostro più sincero ringraziamento per gli straordinari risultati conseguiti e per il servizio reso ai cittadini in tutti questi anni”, ha dichiarato Paolo Corsini, Direttore Approfondimento Rai.

“L’obiettivo è coniugare continuità e innovazione, rafforzando ulteriormente l’identità di un programma che ha saputo trasformare il giornalismo di servizio in un patrimonio del Paese. In questa prospettiva, sarà valorizzato ancora di più il lavoro corale della redazione e degli inviati, che rappresentano da sempre una delle principali ricchezze di Chi l’ha visto? E questo in maniera ancor più concreta con il loro coinvolgimento in studio nella conduzione di spazi tematici legati al loro lavoro sul campo. La conduzione sarà il punto di sintesi di una squadra autorevole, riconoscibile e sempre più protagonista del racconto giornalistico sul territorio”, ha concluso Corsini.

“La nuova edizione confermerà la missione di servizio pubblico che ha reso Chi l’ha visto? un appuntamento imprescindibile per milioni di telespettatori, mantenendone intatti i valori fondanti e sviluppandone ulteriormente la capacità di raccontare, con autorevolezza e sensibilità, le storie e le vicende al centro dell’interesse pubblico”, si legge infine nella nota Rai.