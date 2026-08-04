Vini & Vivai 2026, dalla Regione 5 mila euro per l’evento di Canneto

La manifestazione “Vini & Vivai 2026”, in programma il 10 e 11 ottobre a Canneto sull’Oglio, potrà contare su un contributo regionale di 5 mila euro. L’evento organizzato dall’Associazione Pro Loco La Fonte rientra infatti tra i 37 progetti finanziati dalla prima edizione del bando di Regione Lombardia dedicato alle Fiere e Sagre Tradizionali, che ha assegnato complessivamente circa 200 mila euro.

A commentare l’esito del bando è il consigliere regionale Alessandra Cappellari (Lega), che sottolinea l’importanza dell’iniziativa per la valorizzazione delle manifestazioni tradizionali e delle eccellenze locali.

“È stato pubblicato l’esito della prima edizione del Bando regionale dedicato alle Fiere e Sagre Tradizionali, nato da una felice intuizione della Lega e confermato dalla Giunta Fontana a sostegno delle nostre piccole e grandi comunità locali. Ritengo che sia un bando da pubblicizzare molto sui territori perché possa valorizzare tanti momenti di aggregazione e di valorizzazione della nostra storia, oltre a rappresentare uno strumento importante di promozione delle eccellenze locali“, dichiara Cappellari.

Il bando ha finanziato tutte le 37 domande giudicate ammissibili, sostenendo eventi che rappresentano un’importante occasione di promozione dei territori, delle tradizioni e delle produzioni locali. Tra queste figura anche il progetto presentato dall’Associazione Pro Loco La Fonte per “Vini & Vivai 2026”, che beneficerà del contributo destinato all’organizzazione della manifestazione.

“Sono stati erogati circa 200mila euro, suddivisi fra le 37 domande giudicate ammissibili e tutte sovvenzionate: un contributo fattivo e concreto ad eventi di grande partecipazione popolare che costituiscono una vetrina d’eccezione per la nostra storia, i prodotti tipici, i volontari e le associazioni che mantengono viva la nostra identità. Nel Mantovano è risultata ammessa la domanda dell’Associazione Pro Loco La Fonte di Canneto sull’Oglio per Vini & Vivai 2026 che si terrà il prossimo 10 e 11 ottobre, riceve un contributo di 5mila euro e a cui vanno i miei complimenti”, aggiunge Cappellari.

Il consigliere regionale evidenzia infine come il sostegno alle fiere e alle sagre tradizionali sia destinato a proseguire anche nel prossimo anno.

“Dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di cui faccio parte sono state garantite ulteriori risorse per confermare anche l’edizione del prossimo anno di questo importante bando, che indubbiamente potrà creare ricadute positive per i territori, comprese le aree interne ed i piccoli Comuni”, conclude Cappellari.

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