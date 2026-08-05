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Incidente sulla Ternana, 58enne ricoverato a Perugia sottoposto ad accertamento morte

(Adnkronos) – La Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera di Perugia comunica che il paziente di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato a seguito del grave incidente stradale
avvenuto domenica scorsa lungo la strada Terni-Rieti, “è attualmente sottoposto alla procedura di accertamento di morte presso la Terapia Intensiva”.  

“Il paziente – si legge nella nota – aveva riportato un gravissimo trauma cranico. In considerazione dell’evoluzione del quadro clinico, è stata avviata la procedura di accertamento di morte come da normativa vigente, il cui completamento è previsto nel tardo pomeriggio di oggi”. 

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