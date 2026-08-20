Sagra di Fossa tra giochi della tradizione, cultura e sapori: primi iscritti dalla Sicilia

Tre giorni per celebrare la tradizione, i giochi popolari e l’identità del territorio. Dal 21 al 23 agosto torna a Fossacaprara la Sagra di Fossa, che quest’anno raggiunge la 26ª edizione e si presenta con un’importante novità: grazie al sostegno di Regione Lombardia, la manifestazione è entrata a far parte della rete delle Comunità di pratica dedicate alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio ludico tradizionale.

Il riconoscimento porterà a Fossacaprara diverse realtà impegnate nella riscoperta dei giochi popolari, che si confronteranno durante l’incontro “Comunità in Gioco”, in programma sabato pomeriggio, dando vita a un momento di dialogo e condivisione sulle esperienze maturate in Lombardia.

L’apertura è fissata per venerdì 21 agosto. Alle 18 sarà presentata la pubblicazione “Tesoro dialettale viadanese” della Società Storica Viadanese, seguita dal concerto di musica barocca del Mario’s Consort. Dalle 19 aprirà la cucina, mentre la serata sarà dedicata ai Giochi della Lombardia, con Pirli e Morra, al Campionato di Battichiodo e al tradizionale Torneo di Invido, il gioco di carte tipico del Casalasco.

Sabato 22 agosto spazio ai giochi per tutte le età con Uisp, Energia Ludica e Giochi della Lombardia. Alle 17 si terrà l’incontro “Comunità in Gioco”, seguito dall’apertura della cucina. In serata arriveranno gli artisti di strada del Circo del Po, quindi la gara delle caprette a dondolo e la Sagra dei bambini, prima della chiusura affidata alla sedicesima edizione dell’Animare Cartoon Festival, con la proiezione delle opere finaliste giudicate da una giuria composta esclusivamente da bambini.

Domenica 23 agosto si aprirà con la messa nella chiesa di San Lorenzo. Nel pomeriggio si entrerà nel vivo con il Campionato italiano di Sburla con la prima squadra iscritta che arriva addirittura dalla Sicilia, la corsa con le rotoballe, e con i Giochi della Lombardia, che proporranno la Schida. Alle 18.30 è in programma il concerto “Musica intorno all’acqua: Vivaldi e Telemann”, prima della riapertura della cucina.

Gran finale alle 22 con il tradizionale Palio di Fossacaprara – Sbürla la Ròda, giunto alla 25ª edizione. Due squadre, Fossa e Caprara, si sfideranno facendo rotolare grandi balle di paglia lungo un percorso reso ancora più spettacolare dalla tradizionale nuvola di farina, rievocando in chiave ludica l’antico trasporto delle macine da mulino.

Per tutta la durata della manifestazione saranno inoltre protagonisti i giochi di paese – dal Battichiodo ai trampoli, dal palo del salame ai ferri di cavallo – e la cucina della tradizione, con i piatti tipici che da sempre accompagnano uno degli appuntamenti più attesi dell‘estate casalasca.

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