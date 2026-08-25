Calvatone e Tornata, 2 milioni di euro per rilanciare polo produttivo “Maestà” con Visini

Un investimento di oltre 2 milioni di euro per migliorare le infrastrutture, ridurre i costi energetici e rafforzare la competitività delle imprese. È questo l’obiettivo dell’Accordo AREST, l’Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale sottoscritto da Regione Lombardia, dai Comuni di Calvatone e Tornata e dalla Visini Srl per lo sviluppo dell’area industriale della Maestà.

Il progetto nasce nell’ambito della manifestazione di interesse promossa dai due Comuni e punta a consolidare il ruolo del Piano per gli Insediamenti Produttivi Sovracomunale, uno dei principali poli produttivi del territorio casalasco. Un’area strategica, lungo la Strada Statale 10 Padana Inferiore e vicina ai principali collegamenti viabilistici, destinata a diventare ancora più rilevante con la realizzazione del raddoppio ferroviario.

L’accordo, approvato dalla Giunta regionale lo scorso 27 luglio, prevede due interventi principali. Il primo riguarda la riqualificazione della viabilità interna al comparto produttivo, per un investimento di 1 milione e 25.500 euro interamente finanziato da Regione Lombardia. I lavori interesseranno circa 57mila metri quadrati di infrastrutture esistenti, oggi caratterizzate da un progressivo deterioramento, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e funzionalità alle imprese.

La seconda azione riguarda invece la nascita di una Comunità Energetica Rinnovabile alla quale potranno partecipare le piccole e medie imprese insediate nell’area. La Visini Srl metterà a disposizione della comunità i propri impianti di produzione da fonti rinnovabili, mentre l’Unione Lombarda dei Comuni di Calvatone e Tornata realizzerà un nuovo impianto fotovoltaico a terra all’interno dell’area produttiva. L’investimento di competenza dell’Unione ammonta a 348.044 euro.

Soddisfazione è stata espressa dai sindaci Valeria Patelli ed Enrico Tabaglio, che hanno sottolineato il valore della collaborazione tra pubblico e privato e ringraziato gli imprenditori della Maestà, con particolare riferimento a Simone Visini. Un ruolo importante viene riconosciuto anche all’assessore regionale Guido Guidesi, che ha seguito il progetto e contribuito al reperimento delle risorse necessarie.

Ma le iniziative per sostenere il tessuto economico locale non si fermano qui. I due Comuni hanno infatti approvato una modifica al regolamento TARI che prevede l’esenzione totale, per tre annualità, dal pagamento della tassa sui rifiuti per le nuove attività commerciali che si insedieranno sul territorio.

A settembre sono inoltre attese ulteriori iniziative, anche in relazione alla chiusura prolungata del ponte sul fiume Oglio, che saranno portate avanti in collaborazione con Provincia di Cremona e Regione Lombardia.

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