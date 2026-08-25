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Vomito, diarrea e febbre alta per 25 bambini dopo giornata al mare a Cosenza: tutti ricoverati

(Adnkronos) – “Venticinque bambini, di età compresa tra i 2 e i 17 anni, sono stati portati in ospedale dopo aver trascorso una giornata al mare a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza. I bambini, tutti turisti in vacanza con le loro famiglie, nessuno infatti è residente in Calabria, hanno iniziato ad accusare dolori addominali, diarrea, vomito e febbre alta, arrivata in alcuni casi fino a 39,5 °C. I sintomi si sono manifestati tra due giorni fa e ieri, dopo aver fatto il bagno in mare”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Rosalba Signorella, assistente sanitaria Direzione medica di presidio Spoke Corigliano Rossano (Cosenza).  

“La maggior parte dei bambini – spiega – è stata assistita all’ospedale di Corigliano-Rossano, mentre alcuni sono stati portati all’ospedale di Crotone. Sei bambini sono già stati dimessi dalla nostra struttura e gli altri vengono tenuti sotto osservazione e dimessi man mano che le loro condizioni migliorano”. Secondo Signorella “i bambini alloggiavano con i genitori in un hotel e in alcune abitazioni vicino alle quali è presente uno scarico
fognario”. 

Al momento, però, non è stata accertata alcuna relazione tra i malesseri e la qualità o lo stato delle acque del mare. Sulla vicenda sono in corso verifiche da parte del Servizio di Igiene pubblica, che dovrà accertare le possibili cause dei disturbi accusati dai bambini. 

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