Tromba d’aria e grandine, Confagricoltura: “Danni da segnalare entro il 17 settembre”

Passata la tempesta, è tempo della conta dei danni: è la realtà con la quale sempre più spesso le aziende agricole mantovane devono convivere. Eventi calamitosi devastanti, che mettono a dura prova la tenuta di colture in campo e strutture.

È il caso della tromba d’aria e della grandine che si sono abbattute anche sulla provincia di Mantova lo scorso 28 agosto. “Raffiche di vento che – osservano da Confagricoltura Mantova – hanno quasi toccato i 150 km/h e chicchi di ghiaccio grossi come arance hanno devastato l’Alto Mantovano e numerose zone della Bassa, causando molteplici disagi. Da coperture di capannoni che sono state letteralmente divelte a colture in campo piegate e spezzate, fino a intere stalle che hanno riportato gravi danni“.

Danni che ora è necessario segnalare: “Entro 20 giorni dall’accaduto, e quindi entro il 17 settembre – spiega l’ufficio tecnico di Confagricoltura Mantova – , è fondamentale che le aziende che abbiano riportato danni a strutture, scorte e impianti (non alle colture dunque, per le quali esistono specifiche coperture assicurative, ndr) segnalino il tutto ai nostri uffici, tramite l’apposito modulo. Noi, a nostra volta, inoltreremo il tutto a Regione Lombardia“.

Questa operazione è “basilare perchè, nel momento in cui si dovesse far partire l’iter per la richiesta di indennizzi, chi non avrà segnalato i danni nei termini concordati non potrà presentare domanda per ottenere gli eventuali ristori“.

Confagricoltura Mantova invita dunque tutti gli associati interessati dal problema a rivolgersi al proprio ufficio di zona, per richiedere il modulo e ricevere nel caso assistenza per compilarlo.

© Riproduzione riservata