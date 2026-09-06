Festival Terre d’Acqua, la rassegna entra nel vivo tra teatro, musica e inclusione

Con la direzione artistica di Giuseppe Romanetti e il fondamentale contributo di Regione Lombardia e della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, prosegue il Festival Terre d’Acqua, con il suggestivo sottotitolo “dove i fiumi si fermano a raccontare”.

Un cartellone itinerante pensato per accompagnare la comunità nella fine dell’estate, attraverso teatro, musica e momenti di condivisione. Tutti gli spettacoli della rassegna sono a ingresso libero.

«Il Festival Terre d’Acqua vuole essere anche un momento per ripensare il ruolo del teatro nella società di oggi – spiega il direttore artistico Giuseppe Romanetti –. Occorre lavorare perché gli spazi pubblici diventino sempre più luoghi di passione, discussione e condivisione, nel tentativo di ridare alla cultura e al teatro un posto nella società. Il teatro che esce dal teatro, che ritorna a essere un rito collettivo e una festa di comunità».

Il prossimo appuntamento è venerdì 11 settembre alle ore 21, nella Chiesa del cimitero di Marcaria, con “Mantice Armonico”, concerto di Nadio Marenco, fuoriclasse della fisarmonica capace di spaziare da Piazzolla a Vivaldi, dalla musica popolare ai ritmi balcanici. Un percorso musicale che attraversa generi e tradizioni, frutto di una lunga esperienza internazionale.

La rassegna prosegue sabato 12 settembre alle ore 21 a Solarolo Rainerio, in piazza Pietro Ripari, con il Trio Yalica Jo e il progetto musicale En la Cuerda. La cantautrice e violoncellista cubana Yalica Jo, insieme ad Andrea Marras e Dario Ricò, propone brani originali e musica tradizionale latino-americana in un arrangiamento acustico e intimo, incentrato sugli strumenti a corda.

Domenica 13 settembre alle ore 21, al Salone parrocchiale di Casteldidone, andrà invece in scena Pink – Il potere di una ragazza della Compagnia Rodisio. Lo spettacolo si ispira alla figura di Nellie Bly, prima giornalista investigativa al mondo e prima donna a compiere il giro del mondo in 72 giorni. Un monologo leggero e divertente dedicato a ragazze e ragazzi di tutte le età.

L’appuntamento successivo sarà lunedì 14 settembre alle ore 21, al Torrazzo Gonzaghesco di Commessaggio, con Ode alla vita della Compagnia Rodisio, spettacolo per bambini dai 3 anni e per tutti. In scena due vecchi, sorridenti e pieni di energia, che raccontano senza parole una piccola e meravigliosa storia fatta di ricordi, festa, amore e voglia di vivere.

Il 19 settembre alle ore 21, al Teatro Gonzaga di Ostiano, sarà la volta di Il racconto del bosco, ancora della Compagnia Rodisio, spettacolo per bambini dai 6 anni e per tutti. Una fiaba liberamente ispirata al Pollicino di Charles Perrault, che parla di paura, coraggio, crescita e distacco.

Chiusura della rassegna itinerante domenica 4 ottobre alle ore 21, al Teatro 900 di Pomponesco, con Pluto de I Sacchi di Sabbia. La compagnia ripropone per intero la commedia di Aristofane, in una versione filologica affidata a quattro attori che interpreteranno tutti i personaggi. Al centro, il sogno di un’economia etica capace di cambiare il mondo e sfidare il potere.

Il Festival Terre d’Acqua proseguirà poi fino a dicembre con una rassegna stabile e attività dedicate all’inclusione, grazie alla collaborazione con la Cooperativa Agorà e alle attività del CSE L’Alveare. Sono inoltre previsti tre appuntamenti della rassegna stabile al Teatro di Villastrada di Dosolo.

Nell’ambito del contributo della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia sarà infine realizzato lo spazio “Talk Impresa Sociale Oglio Po”, dedicato alle imprese sociali, che avranno l’opportunità di presentarsi al pubblico e far conoscere attività e servizi.

CALENDARIO – PROSSIMI APPUNTAMENTI

11 settembre 2026 – ore 21

Marcaria (MN), Chiesa del cimitero

Mantice Armonico – Concerto di Nadio Marenco

12 settembre 2026 – ore 21

Solarolo Rainerio (CR), Piazza Pietro Ripari

En la Cuerda – Trio Yalica Jo

13 settembre 2026 – ore 21

Casteldidone (CR), Salone parrocchiale

Pink – Il potere di una ragazza – Compagnia Rodisio

14 settembre 2026 – ore 21

Commessaggio (MN), Torrazzo Gonzaghesco

Ode alla vita – Compagnia Rodisio

19 settembre 2026 – ore 21

Ostiano (CR), Teatro Gonzaga

Il racconto del bosco – Compagnia Rodisio

4 ottobre 2026 – ore 21

Pomponesco (MN), Teatro 900

Pluto – I Sacchi di Sabbia

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