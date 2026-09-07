Ultime News

7 Settembre 2026 Idrovolante si ribalta nel lago di Montedoglio in Toscana: illeso pilota 52enne originario di Torricella del Pizzo
7 Settembre 2026 Settembre al MuVi: un ricco calendario di iniziative per la cittadinanza
7 Settembre 2026 Controlli straordinari dei Carabinieri: otto denunciati per guida in stato di ebbrezza
7 Settembre 2026 La Discesa del Po torna protagonista e si mette in rete: due novità (una web) per il 2026
7 Settembre 2026 Rugby Viadana 1970, Luca Rossi è un nuovo giocatore giallonero
Nazionali

Serie A, oggi Udinese-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 7 settembre, i biancocelesti affrontano in trasferta al Bluenergy Stadium l’Udinese, nella terza giornata di campionato. La squadra di Gattuso ha raccolto due successi nelle prime due giornate, entrambi per 1-0 con rete decisiva di Frattesi. Ottimo avvio anche per i friulani, reduci dal pareggio all’esordio contro il Como e dalla vittoria contro il Monza. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Udinese-Lazio in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Udinese-Lazio, in campo stasera alle 20:45:  

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.  

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Taylor, Belahyane, Frattesi; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. Allenatore: Gattuso. 

La partita di Serie A tra Udinese e Lazio sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky Sport. Sfida disponibile inoltre in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...