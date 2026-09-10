Ultime News

10 Settembre 2026 Marcaria, quasi 17.600 euro dalla Regione a favore della Polizia Locale
10 Settembre 2026 Due anni e otto mesi per violenza sessuale e atti persecutori: arrestato 25enne
10 Settembre 2026 L’Avis Piadena scopre Voltido in bicicletta: col sindaco Borghetti come Cicerone
10 Settembre 2026 Al Castello Mina della Scala un viaggio poetico nell’universo di Alda Merini
10 Settembre 2026 Rugby Casalmaggiore, giorno uno nella nuova serie B. Pensando ai lavori e non solo…
Nazionali

Bomba d’acqua su Roma, il maltempo colpisce la capitale dopo mesi di afa record

(Adnkronos) – Dopo mesi di caldo e afa incessante, il maltempo si abbatte anche su Roma con una bomba d’acqua a metà mattinata. Il violento temporale, durato circa venti minuti e preceduto da una lunga serie di tuoni, sta causando qualche problema al traffico: molti cittadini infatti hanno ripiegato sulle automobili per spostarsi tra le strade della capitale bagnate dal forte acquazzone. Diluvio anche sul litorale laziale, con traffico in tilt anche a Ostia.  

Nel Lazio, per la giornata di oggi 10 settembre, è intanto allerta gialla per temporali. L’avviso riguarda in particolare le seguenti zone: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...