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Serie A, oggi Lazio-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, sabato 12 settembre, la Lazio ospita il Milan – in diretta tv e streaming – all’Olimpico nella quarta giornata di campionato. I biancocelesti arrivano al match dopo la vittoria in trasferta contro l’Udinese, battuta 2-1 in rimonta grazie alle reti di Frattesi e Gudmundsson, e che ha permesso a Gattuso di restare a punteggio pieno in classifica. I rossoneri invece hanno pareggiato 1-1 all’Allianz Stadium contro la Juventus, con Gatti a riprendere l’iniziale vantaggio di Cissè. 

 

La sfida tra Lazio e Milan è in programma oggi, venerdì 11 settembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso. 

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cissè; Ramos. All. Amorim. 

 

Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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