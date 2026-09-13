Piadena, iniziativa per la Palestina: il 15 settembre gazebo informativo in piazza

Un’iniziativa di solidarietà attiva con la Palestina viene organizzata a Piadena il 15 settembre dalla Lega di Cultura di Piadena, nel quadro della campagna promossa dal Movimento BDS Italia. Un gazebo informativo rimarrà aperto nell’area del mercato settimanale, dalle 9,30 alle 12.

“A Gaza si sta perpetrando un genocidio, e in Cisgiordania i coloni portano avanti un’annessione illegale e sempre più violenta di quanto resta della Palestina. Tutto questo con la complicità degli Stati Uniti e degli Stati europei. Ma in tutto il mondo le popolazioni stanno manifestando sempre più chiaramente il loro dissenso e la loro ribellione nei confronti dei governi che sostengono e appoggiano il brutale colonialismo dello Stato israeliano” spiegano gli organizzatori.

La campagna di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS) propone di articolare il dissenso attraverso azioni concrete che tutti i cittadini possono compiere, offrendo uno strumento pacifico che ha già dimostrato grande efficacia a livello globale nel far crollare il regime di apartheid in Sudafrica.

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