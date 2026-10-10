Oggi a Commessaggio la Giornata del Creato con la Comunità Laudato Si’

Sabato 10 ottobre, nel pomeriggio, a Commessaggio, si svolgerà la Giornata del Creato proposta dalla Comunità Laudato Sì Oglio Po in collaborazione con la Condotta Slow Food Oglio Po, il Distretto Agricolo Biologico Casalasco Viadanese e l’Associazione Culturale il Torrazzo. Un pomeriggio ricco di spunti di riflessione e di contemplazione delle bellezze del Creato: ci si trova alle 15,30 con partenza dal Torrazzo Gonzaghesco alle 16 per una breve escursione a piedi accompagnati dalla GEV Mimma Vignoli che farà da guida naturalistica sulle rive della Bogina, canale ricco di di biodiversità realizzato più di 500 anni fa per incanalare le acque superficiali e difendere il Viadanese dalle piene dei fiumi Oglio e Po: l’area ricade nella Z.P.S. “Oglio Sud”. A seguire, sosta con momento di preghiera presso l’antica Chiesetta di Santa Maria Prima guidati dal Parroco Don Roberto sul tema della giornata “Forgeranno le spade in vomeri e le loro lance in falci” (Is 2,4). Al ritorno nella caratteristica cornice Gonzaghesca del Torrazzo, presentazione del libro “Agroecologia e lotte per un’agricoltura senza pesticidi” con l’autore Francesco Pugliese, insegnante di diritto ed economia in Trentino dal 1994 che, oltre ad essere autore del testo, ha promosso e portato a termine vari progetti di educazione cooperativa, ambientale, alla pace, ai diritti umani e di educazione costituzionale.

Il libro che presenterà contiene la tesi di laurea dell’autore che ha ottenuto premi autorevoli ed è incentrato sul caso, noto a livello nazionale, del referendum realizzato nel comune di Malles in Val Venosta in cui per la prima volta gli elettori hanno potuto esprimersi sull’uso dei pesticidi in agricoltura decidendo a grande maggioranza di introdurre un regime più severo e restrittivo finalizzato al divieto dei pesticidi.

Un esempio di democrazia dal basso orientato alla tutela dell’ambiente e della salute che ha prodotto esiti insperati e che può sicuramente contaminare positivamente altre realtà come quella del territorio Mantovano. Sarà data la possibilità al pubblico di confrontarsi con l’autore per approfondire diversi aspetti riguardanti gli effetti dei pesticidi, come pure la differenza tra agricoltura industriale e agricoltura sostenibile e poter condividere una via d’uscita attraverso un modello democratico e condiviso per giungere alla tappa importante della Agroecologia.

Al termine verrà offerto ai partecipanti un rinfresco con prodotti della nostra terra realizzati secondo i principi di Slow Food “buoni, puliti e giusti”. La Comunità Laudato Sì Oglio Po, promotrice di questa Giornata, è nata nel 2018 e si impegna ad abbracciare e promuovere i principi della sostenibilità ambientale e sociale, della cura della casa comune che è la Terra e della giustizia sociale sulle orme di papa Francesco e di Carlin Petrini che hanno voluto questa forma comunitaria di associazionismo per sviluppare e realizzare i contenuti dell’Enciclica Laudato Sì.

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