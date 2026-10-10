West Nile, prima vittima in Liguria: 86enne muore a Genova. Bassetti: “Massima attenzione”

(Adnkronos) – E’ morto per una forma neuroinvasiva di West Nile l’uomo di 86 anni, ricoverato al Policlinico San Martino di Genova, e il cui caso era stato segnalato da alcuni organi di stampa. Lo conferma la direzione sanitaria dell’ospedale. “Il decesso è stato registrato alle 19.23 di eri, presso la Rianimazione M3 del Monoblocco diretta da Nicolò Patroniti, dove il paziente, senza ulteriori co-morbidità, era stato ricoverato da alcuni giorni a seguito del peggioramento del quadro clinico. Era stato inizialmente preso in cura dal team della Clinica di Malattie Infettive, diretta da Matteo Bassetti”, si legge in una nota.

“È accaduto quanto speravamo non avvenisse – sottolinea Bassetti – si tratta del primo decesso ligure di West Nile e ciò dimostra come questa infezione sia da monitorare con attenzione, tenendo presente che oggi può essere trattata solo con terapie di supporto perché non esistono farmaci specifici e vaccini per contrastarla. Va sottolineato doverosamente che questa malattia solo nell’1% dei casi può presentare forme impegnative tali da portare al decesso. Noi stiamo comunque operando per monitorare la situazione e gestire al meglio i pazienti colpiti”.