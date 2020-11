RONCADELLO (CASALMAGGIORE) – Un lutto improvviso ha colpito la comunità di Roncadello, frazione di Casalmaggiore. Si è spento a soli 54 anni Devis Rizzi. L’uomo si trovava con i genitori in Toscana (a Piombino) per lavoro in un cantiere edile, quando inspiegabilmente non si è alzato dal letto giovedì mattina. Un malore nel sonno, probabilmente legato a qualche problema cardiaco, anche se gli inquirenti hanno disposto l’autopsia per comprendere le cause della morte. A trovare Devis privo di vita sono stati i colleghi di lavoro.

La notizia è stata data dalla pagina Facebook dell’Unità Pastorale Beata Vergine di Cicognara, Cogozzo e Roncadello. I genitori di Devis, Vilma e Giovanni, essendo debilitati, hanno chiesto di evitare visite visto il difficile periodo legato alla pandemia. Oltre a Vilma e Giovanni, residenti a Roncadello, piangono Devis Rizzi anche i due fratelli e la nipote Maela. “Il feretro giungerà dopo gli accertamenti autoptici direttamente in Chiesa a Roncadello fra circa una settimana. Avviseremo tramite questa pagina del suo arrivo” precisano dalla parrocchia.

