Verso il ballottaggio, video social di Cavatorta sulle opere realizzate

Un video diffuso via social per ripercorrere, per quanto possibile, alcuni degli obiettivi che si sono concretizzati nel tempo: una sorta di ‘cronistoria’ di tagli del nastro, opere realizzate e restituite alla collettività.

“Abbiamo fatto tanto in questi anni, vogliamo continuare insieme a voi”: con questa dichiarazione Nicola Cavatorta commenta alcuni degli interventi che si sono perfezionati durante l’ultima consiliatura e, in vista di un secondo turno che lo vedrà confrontarsi con Mara Azzi e la sua coalizione, auspica quella continuità amministrativa, più volte menzionata in campagna elettorale, per dare ulteriore seguito e profondità all’impronta e all’azione politica del proprio schieramento.

Una panoramica, quella testimoniata nel video pubblicato sui propri canali social, in cui Cavatorta fa il punto su alcune delle opere realizzate.

In primis, il PalaFarina 2.0, restituito alla collettività e al ricco tessuto sportivo locale nel mandato che si è appena concluso, nell’ottobre 2022. Altri interventi menzionati sono quelli inerenti all’area giochi e skyfitness nel Parco Baden Powell di via Al Ponte, ultimati nell’ottobre 2023. Nel proprio excursus, il sindaco uscente ha citato anche la sede per le società sportive (sempre in via Al Ponte), realizzata nel settembre 2023.

Parlando di servizi alla persona, il mandato appena concluso ha visto la realizzazione della nuova sede dell’Azienda Speciale Consortile, inaugurata nell’ottobre 2023. Nella panoramica di Cavatorta inerente ad alcune delle opere che hanno scandito l’ultima consiliatura, rientra anche la riapertura dell’Arena Spettacoli, avvenuta nell’aprile 2024. Per le frazioni nord, il candidato sindaco ha menzionato la riapertura del Cinema Lux di San Matteo delle Chiaviche nel dicembre 2024.

Sempre parlando di presìdi culturali, nel bilancio di mandato ha annoverato la riapertura del Cinema Teatro Vittoria di Viadana dopo i lavori di adeguamento impiantistico che hanno restituito, nel maggio 2025, alla comunità la sala del capoluogo, chiusa nel periodo pandemico.Infine, l’aspirante sindaco ha citato uno degli ultimi progetti che si sono concretizzati, ovvero la realizzazione del parco giochi nelle ex scuole di Cizzolo, avvenuta nel marzo 2026.

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