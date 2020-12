Si aggiunge un altro tassello di avvicinamento alla realizzazione del raddoppio ferroviario della linea Codogno Cremona Mantova. E’ previsto che il Governo indichi la prossima settimana i nominativi dei commissari che dovranno guidare le varie fasi realizzative delle opere, una quarantina in tutta Italia, tra cui spiccano la statale 106 Ionica, la Grosseto – Fano, l’alta velocità Brescia – Verona – Padova.

Tra tanti maxi interventi, il raddoppio ferroviario tra Codogno e Mantova è piccola cosa, ma importantissima per la bassa Lombardia: il primo step (costo 490 milioni di cui 340 già finanziati ) consisterà nel raddoppio dei binari per i 34km che separano Piadena Drizzona da Mantova; la seconda completerà il raddoppio tra Piadena Drizzona e Codogno, 50 Km. L’intera tratta costerà un milione 320mila euro e non c’è da attendersi tempi brevi, visto che solo per la prima fase si parla di inizio lavori nel 2023 e termine a novembre 2025. La figura del commissario era stata individuata dalla Ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli per velocizzare le fasi progettuali e realizzative delle opere, che come noto spesso restano imbrigliate tra le competenze di diversi livelli amministrativi.

Ovviamente soddisfatto della sterzata positiva che ha preso il progetto, è il rappresentante dei pendolari cremonesi Matteo Casoni, di InOrario: “E’ un’opera attesa da tempo, non posso che vedere bene la sua realizzazione. Sarà però importante che i pendolari siano consultati quando si entrerà nella fase realizzativa delle opere perché dovranno essere concordate le vie alternative da percorrere. Ad esempio, come arriveremo a Codogno quando saranno avviati i cantieri? Quale linea alternativa per Milano, visto che c’è Piacenza, molto più breve e quella per Treviglio, più lunga? Ci sono poi due attraversamenti importanti sulla linea, uno sull’Oglio e l’altro sull’Adda, non si tratterà di interventi di breve durata”. I pendolari insomma guardano con una certa preoccupazione gli ostacoli che potrebbero interessare la loro quotidianità e reclamano di essere parte attiva nel tavolo di coordinamento che vedrà coinvolti gli enti locali.

Giuliana Biagi