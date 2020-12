Dopo il rinvio del recupero con Busto, la Vbc Èpiù Casalmaggiore torna finalmente in campo per affrontare la prima giornata del girone di ritorno della Regular Season 2020/2021 della Serie A1 Femminile. Federica Stufi e compagne attendono, tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona, l’Imoco Volley Conegliano mercoledì 16 dicembre alle ore 18.00. Dirigono Ilaria Vagni e Luca Saltalippi, diretta streaming della gara sul LvfTv.

Ricordiamo a tutti i tifosi l’iniziativa Noi Ci Siamo: scattati un selfie in cui mostri il tuo orgoglio rosa, invialo a info@volleyballcasalmaggiore.it e divertiti a cercarti sulle immagini che scorrono sui led a bordo campo durante la partita!

LE ULTIME DALLA BASLENGA

Le rosa tornano in campo dopo un lungo stop e lo fanno contro le prime della classe: “Chi è pronto per affrontare Conegliano? – dice sorridendo capitan Federica Stufi – Scherzi a parte, ogni sfida inizia dallo zero a zero, sappiamo che abbiamo davanti un avversario che ha forza fisica, tecnica e, in gran parte, anche mentale, ma noi stiamo bene e abbiamo approfittato un po’ di questo stop per lavorare fisicamente. Il mood della squadra quest’anno è andare avanti a testa alta e lottare sempre, indipendentemente da quello che succede“. Coach Carlo Parisi, coadiuvato da Cristian Piazzese, può contare su un roster più corto, data la partenza di Vasileva e l’infortunio di Partenio (che sta sempre meglio e che sta lavorando duramente per recuperare e tornare ancora più forte di prima nella prossima stagione), quindi con Marinho e Bonciani al palleggio, Montibeller opposto, Vanzurova pronta ad essere il jolly tra posto due e posto quattro all’occorrenza, Bajema e Kosareva, reduce da un ottimo allenamento congiunto a Brescia dove ha siglato ben ventisei punti, capitan Stufi, Melandri e Ciarrocchi al centro, Sirressi nel ruolo di libero e Maggipinto pronta a dare solidità nel giro di ricezione.

LE EX

Tra le rosa la sola Laura Melandri ha vestito la maglia dell’Imoco, mentre tra le venete nessuna giocatrice ha vestito la maglia rosa. L’Head Coach Santarelli, l’assistant coach Volpini e il preparatore atletico Da Lozzo hanno fatto parte dello staff casalasco. Giulia Gennari è stata l’alzatrice della VBC Apis nel progetto Sand Volley 4×4 al Lega Volley Summer Tour.

LA GIORNATA

Turno falcidiato dai rinvii, non si giocheranno Busto – Monza, Scandicci – Bergamo e Chieri – Perugia. Rimangono due i match, oltre a quello del PalaRadi, attivi: alle ore 17 il Bisonte Firenze scenderà in campo a casa della Bosca San Bernardo Cuneo, mentre alle ore 20.30 in diretta Rai Sport Brescia accoglie al PalaGeorge la Despar Trentino Volley. Riposa l’Igor Novara.

redazione@oglioponews.it