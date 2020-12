Si chiude con 16 nuovi casi, in una giornata contrassegnata da pochi tamponi processati in Lombardia, la settimana del comprensorio Oglio Po. I dati domenicali, come sempre, arrivano dalle Prefetture di Cremona e di Mantova, in collaborazione con ATS Valpadana. Nel dettaglio un solo nuovo caso nel Casalasco, a Casalmaggiore, su 5 totali in provincia di Cremona. Nei comuni mantovani Oglio Po, invece, i nuovi positivi sono stati 15, registrati a Viadana (10), Canneto sull’Oglio (2), Marcaria, Pomponesco e Asola (1). Alla luce di questi dati, per la Prefettura di Cremona siamo a quota 1.691 casi da inizio emergenza nel Casalasco, per quella di Mantova siamo a quota 2.878 casi nell’Oglio Po virgiliano, sempre considerando tutti i positivi e dunque senza sottrarre né decessi né guariti. Il totale comprensoriale diventa così di 4.569 positivi.

IL DETTAGLIO (27 dicembre):

Regione Cremona +4 — 14.269 casi (1.237 decessi, stabile)

Prefettura Cremona +5 — 14.050 casi

Regione Mantova +56 — 15.775 casi (976 decessi, +5)

Prefettura Mantova +58 — 15.491 casi

LA TABELLA DEI CONTAGI NEI COMUNI CREMONESI FONTE PREFETTURA

LA TABELLA DEI CONTAGI NEI COMUNI CASALASCHI

LA TABELLA DEI CONTAGI NEI COMUNI MANTOVANI FONTE PREFETTURA

LA TABELLA DEI CONTAGI NEI COMUNI MANTOVANI OGLIO PO

Giovanni Gardani