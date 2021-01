VIADANA – La Federazione Italiana Rugby ha resi noti i recuperi delle sfide non disputate durante la seconda e terza giornata di campionato. IL club giallonero è in attesa di capire quando verrà giocata la sfida con le Fiamme Oro Rugby, partita valevole per il sesto turno di Peroni TOP 10, inizialmente in programma allo Stadio Zaffanella lo scorso 12 dicembre e poi rinviata a causa del Covid-19. Fatta salva questa premessa, i Leoni viadanesi torneranno in campo il 9 gennaio quando se ne andranno nella capitale a lanciare il guanto di sfida alla formazione della Lazio, gara inquadrata nell’ottavo turno di campionato. Con ogni probabilità, dunque, a Viadana si sta lavorando per il rientro in campo in quel di Roma.

Il girone di andata si concluderà il 16 di gennaio quando a Viadana arriverà il Rugby Mogliano che chiuderà la tornata del PRO10 salvo slittamenti di partite per motivi legati alla Pandemia.

Alessandro Soragna