CASALMAGGIORE – Proseguono con impegno, costanza e tanta allegria, gli allenamenti in modalità AAD (allenamenti a distanza), in cui tutti gli atleti del Gruppo giovanile e del Gruppo agonisti specialità Kata si stanno cimentando ormai da più di due mesi.

Nonostante lo stop alle Competizioni in presenza fino alla fine del 2020, il mondo del Karate si sta muovendo al massimo, sia a livello Nazionale che Internazionale, i ragazzi del Team del M° Claudio Lena sono pronti a tornare sul tatami, anche se solamente dietro l’occhio attento della telecamera.

Devid Lena dopo i successi degli ultimi mesi, sta continuando il percorso degli e-Tournament, imponendosi ormai in ogni Competizione di Kata individuale a cui prende parte. Ultimi successi del 2020: l’ottimo 3° posto alla 35° Edizione della Coppa Sensei 2020 organizzata dalla Federazione Nazionale Venezuelana, del 21 Dicembre, dove si è confrontato con i migliori atleti provenienti dal Sud America, un fantastico podio con 4 bandiere diverse, Panama, Messico, Singapore e Italia, all’Evento arbitrato da UdG della Federazione Venezuelana, erano presenti 17 Nazioni e oltre 350 atleti.

Altro grande risultato il 3° posto alla tappa Asiatica della Karate World Continental Venerdì 25 Dicembre, numerosi gli atleti di altissimo livello, oltre 500 presenti all’appuntamento on-line provenienti da ben 24 Nazioni, nella categoria Elite maschile Senior specialità Kata individuale, Devid ha superato il primo turno con un ottimo 22.02, giungendo al secondo con un 21.56; un bell’Unsu gli ha permesso di accedere alla finale 3°- 5° posto con l’atleta Anvar Nasyrov, facendo chiudere la lunga giornata di dirette di Kata, con un fantastico 3° posto.

L’anno 2020 si è poi concluso con la bella Manifestazione on-line ideata e diretta dal Team Shotokan Karate Do, denominata “2020’s Last Karate Competition”, riservata agli atleti dai 4 agli 11 anni per le prove di Kata e Palloncino, un vero successo per i giovanissimi che si sono cimentati nelle varie performance dalle proprie abitazioni, un grazie di vero cuore a tutti i genitori per il prezioso contributo logistico e supporto video.

Gli atleti sono stati premiati con il Diploma personalizzato con Classifica e Specialità, questa iniziativa rivolta ai più giovani, è sicuramente un momento di normalità per i ragazzi, che ormai da Ottobre sono stati privati sia degli allenamenti che delle gare in presenza.

Ma il Team Shotokan non è attivo solo in campo agonistico, ma sempre attento alle nuove metodologie di allenamento, ha preso parte con tutto il Gruppo di Insegnanti Tecnici, composto da Claudio Lena, Noemi Lena, Devid Lena e Cristian Bianchin, all’Aggiornamento obbligatorio Federale FIJLKAM 2020 svoltosi lo scorso 28 Novembre in modalità Webinar alla presenza dei Tecnici Regionali, Nazionali e del Mental Coach della Nazionale Dott. Stefano Albano. Il M° Lena ha poi partecipato all’Aggiornamento obbligatorio Nazionale Settore M.G.A. (metodo globale autodifesa) in qualità di Tecnico 3° livello, alla presenza dei Tecnici Federali M° Enzo Failla, Dott. Fulvio Rossi, M° Vittorio Sola, Dott.ssa Susanna Loriga, Dott. Franco Pasquariello.

Lo scorso 12-13 Dicembre, il sempre più impegnato Devid, ha seguito il Corso per Educatore Sportivo Scolastico FIJLKAM, Devid che già collabora con la Dott.ssa Noemi Lena da più di sei anni ai vari Progetti C.O.N.I. promossi dallo Shotokan Karate Do sulle Scuole del territorio, coinvolgendo ogni anno 3 Istituti Comprensivi, 4 Scuole dell’infanzia, 5 Scuole primarie e 2 Istituti d’Istruzione Superiore, sta seguendo con grande impegno l’attività motoria di base sul campo e questo prestigioso Titolo che va ad arricchire il già lungo curriculum del venticinquenne Casalasco, rende il Team Shotokan una delle A.S.D. più qualificate in campo Nazionale e localmente nel Comprensorio Oglio/Po, tra Tecnici Federali, Laureati in Scienze Motorie e Sportive, Tecnici Attività Scolastica e Preparatori Atletici di alto livello.

Nell’attesa di poter ripartire al più presto con gli allenamenti nelle nostre bellissime palestre, il Team del M° Lena è pronto ad accogliere in totale sicurezza tutti i nuovi iscritti, che vorranno avvicinarsi alla nostra fantastica disciplina sportiva, che ricordiamo sarà presente per la prima volta nella storia ai prossimi Giochi Olimpici di Tokio, con noi per essere protagonisti del sogno Olimpico! Infine ricordiamo il sito, per una visione completa dell’Associazione Sportiva: www.maestrolena-karate.it

