In Lombardia partirà a breve una sperimentazione importante e mirata basata sullo screening di studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado per verificare concretamente l’incidenza del virus in questo ambito”. Lo ha annunciato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Lo scopo dell’iniziativa è quindi quello di cercar di capire quanto il Covid-19 circoli negli abienti scolastici, per capire se sono effettivamente uno spazio in cui il virus tende a diffondersi. Questo potrebbe consentire di fare ulteriori valutazioni su cosa comporterebbe, in termini di contagio, il rientro sui banchi.

