MILANO – Scuole superiori chiuse per altre due settimane. Il consigliere DEM Piloni chiede lumi in merito alla Giunta Fontana per comprendere le valutazioni del CTS: “Il gruppo regionale del Pd ha inviato oggi formale richiesta al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana di poter leggere il verbale della riunione tenuta con il Comitato Tecnico Scientifico – si apprende dalla nota rilasciata alla stampa – dalla quale sarebbe emersa la necessità di tenere in didattica a distanza la scuola secondaria di secondo grado fino al 24 gennaio, come comunicato ieri dalla presidenza stessa. Così spiega il consigliere regionale Matteo Piloni: “Le scuole superiori rimarranno chiuse per altri quindici giorni e confidiamo che ci siano ragioni solide che però vogliamo conoscere, perché una decisione così forte è stata assunta senza coinvolgere i provveditorati, i sindaci, le agenzie del trasporto pubblico locale, i dirigenti scolastici e i docenti che sui territori hanno lavorato in queste settimane per ripartire l’11. Vogliamo conoscere le considerazioni del Comitato Tecnico Scientifico della Regione come le vogliono conoscere i soggetti che ho appena citato e, soprattutto, ragazzi e ragazze e relative famiglie che si sentono ancora una volta privati di un diritto fondamentale. Sarebbe buona cosa che le valutazioni che hanno portato a questa scelta – conclude Piloni – siano rese pubbliche.”

A. S.