VIADANA – Una nuova vettura in dotazione alla Polizia Municipale di Viadana. E’ una Toyota Corolla, ibrida, la prima del genere in dotazione alla Polizia Locale viadanese. Sarà utilizzata per pattugliare i centri abitati e a bassa velocità utilizzata in elettrico. Il motore in dotazione, entrando in funzione, permette di diminuire le emissioni di CO2. “Ringraziamo – fa sapere l’amministrazione Viadanese – Regione Lombardia, che con i suoi bandi, sempre puntuali, permette alle amministrazioni comunali di poter accedere a finanziamenti che in questi momenti sono ossigeno puro per le casse dei comuni”. Il costo dell’autovettura è di 29.000 euro. Il contributo di Regione Lombardia per l’acquisto della vettura è stato di 20.000 euro.

