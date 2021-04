Sono appena 5 in provincia di Cremona, su un totale di 113 comuni, i sindaci under 35 attualmente in carica. In provincia di Mantova, invece, i primi cittadini under 35 sono 7 ma su un totale di 64 comuni. Per questo la percentuale è molto diversa: si va dal 4.5% per la provincia cremonese all’11.3 per quella mantovana. A livello lombardo il territorio virgiliano guida la classifica, mentre Cremona si piazza al quartultimo posto, davanti soltanto a Como, Lodi e Varese. In Lombardia la media è del 6.2% con 90 sindaci under su un totale regionale di 1.506 comuni.

A livello comprensoriale rientrano in questa graduatoria Matteo Carrara per Motta Baluffi (32 anni), Nicolò Ficicchia per Canneto sull’Oglio (33 anni), Marco Pasquali per Sabbioneta (28 anni), Pietro Bortolotti per Dosolo (35 anni) e Massimiliano Galli per Rivarolo Mantovano (33 anni), confermando dunque la maggioranza mantovana anche nell’Oglio Po. Restano fuori per poco da questa graduatoria Nicola Cavatorta per Viadana (36 anni), Stefano Belli Franzini per Gussola (38 anni) e Filippo Bongiovanni per Casalmaggiore (41 anni).

Giovanni Gardani

