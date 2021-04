CANOVE DE’ BIAZZI – Da martedì 13 aprile riaprono i mercatini solidali dell’usato Emmaus di Piadena e Canove dè Biazzi e il centro del riuso a Cremona. Sabato 17 aprile al mercatino di Canove de’ Biazzi torna anche la grande vendita della Primetta, intimo nuovo di grandi marche di seconda scelta. Sarà possibile pagare tramite Pos.

Gli orari di apertura:

Mercatino di Canove de’ Biazzi (Torre de’ Picenardi) mobili, libri, oggettistica, quadri, elettrodomestici, giocattoli, ecc.) – presso la comunità

martedì: 14:30 – 19:00;

giovedì: 14:30 – 19:00;

sabato: 9:00 – 12:00 // 14:30 – 19:00.

Mercatino di Piadena (indumenti, biancheria, accessori) – Via Bassa, 5

sabato: 9:00 – 12:00 // 14:30 – 19:00.

Centro del riuso a Cremona – Via dell’Annona 11/13

Mercoledì: 9:00 – 12:00;

Sabato: 9:00 – 12:00.

Grazie ai contributi raccolti in questi mesi, oltre ad aver rifornito i profughi del necessario (vitto, vestiti e quanto altro indispensabile per un vivere dignitoso), Emmaus Italia insieme con il Forum della Solidarietà Emmaus in Bosnia ha aperto un Centro di accoglienza diurna a Velika Kladusa, non lontano dal campo profughi. Il Centro offre ai migranti la possibilità di fare una doccia, lavare i vestiti, avere prime cure mediche e poter caricare i telefoni portatili, unico strumento di contatto con le famiglie.

