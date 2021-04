All’interno del poliambulatorio specialistico “Centro Medico Umanità” della Croce Rossa Italiana, comitato di Casalmaggiore, entro l’estate prossima sarà aperto un nuovo punto prelievi da parte di Synlab Italia, il più importante gruppo di laboratori e centri polidiagonistici d’Italia.

La novità discende da un contratto appena stipulato tra i Comitato di Casalmaggiore, rappresentato dal presidente Rino Berardi, e il legato rappresentante di Synlab Italia, Andrea Buratti. Sotto il coordinamento e nel rispetto delle procedure di Synlab, la Croce Rossa effettuerà oltre al servizio di prelievo, servizi di segreteria e accettazione delle prenotazioni, le attività di accettazione del paziente e del campione biologico, la eventuale gestione delle prescrizioni mediche che saranno consegnate a Synlab per gli adempimenti del caso, l’accettazione, la gestione e l’amministrazione dei rapporti con la clientela.

“La prossima attivazione del punto prelievi a Casalmaggiore – evidenziando da Synlab Italia – rappresenta per noi un ulteriore e strategico potenziamento sul territorio della Lombardia. Per noi è un onore poter collaborare con una realtà seria e affidabile come quella di Croce Rossa Italiana”. Il presidente Berardi sottolinea invece come “questa importante opportunità – visto l’evidente depauperamento di questa tipologia di servizio essenziale – non sia stata colta invece da chi, ben consapevole, poteva e doveva interessarsi ai segnali che il territorio lanciava e che la stessa Croce Rossa aveva avuto modo di attenzionare”.

