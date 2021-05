Il Progetto LAIVin, attraverso le Antenne locali di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia, realizza un primo incontro di diffusione del bando 2021 per favorire la partecipazione di tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio della Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, delle associazioni/enti teatrali e musicali interessate e di eventuali partner territoriali.

Nato da una riflessione congiunta tra Fondazione Cariplo, Associazione Culturale Etre e Cooperativa Sociale Alchemilla, LAIVin promuove la sinergia tra due progetti strategici della Fondazione: Progetto LAIV che, dal 2006 ha sostenuto 540 laboratori di arti interpretative dal vivo in 240 scuole superiori lombarde coinvolgendo oltre 12 mila studenti e 1000 docenti e Progetto Etre che, a partire dal 2008, ha dato spazio alle compagnie emergenti lombarde.

Il Progetto LAIVin, attraverso un bando rivolto alle scuole, sostiene la realizzazione di laboratori musicali e teatrali al fine di promuovere il protagonismo culturale dei giovani grazie alla pratica della musica e del teatro, la maturazione di competenze chiave di cittadinanza delle nuove generazioni ed il loro avvicinamento ai linguaggi performativi contemporanei e il rafforzamento di sinergie tra scuole ed enti locali, organizzazioni culturali, imprese e cittadini in un’ottica sia di sostenibilità dei laboratori sia di condivisione delle iniziative.

L’evento di presentazione del bando avrà il seguente programma:

– Saluti istituzionali del Prof. Franco Verdi, Commissario Cariplo per le Province di Mantova e Cremona;

– Intervento di Nicola Arrigoni, giornalista, critico teatrale, saggista, formatore sul tema “Scholé, drama e theatron: di scena il piacere di essere”- Esperienze e pensieri sul teatro a scuola, luogo di incontro, allenamento di corpi e anime, messa in vita del sapere, intreccio di conoscenze, piacere dello stare insieme, verità disvelate: in dialogo con le ragazze e i ragazzi del progetto LAIVin.

– Presentazione Progetto LAIVin – Bando LAIVin 2021;

– Territorio in dialogo: lavoro in sottogruppi per favorire la conoscenza tra i partecipanti e approfondire aspetti del bando utili all’elaborazione progettuale.

Per informazioni:

– Antenna territoriale di Cremona, Donatella Bertelli, Teatro Itinerante, 347.54.47.517 cremona@progettolaivin.it

– Antenna territoriale di Mantova, Marina Visentini, Teatro Magro, 339.45.68.098mantova@progettolaivin.it

– Antenna territoriale di Lodi, Michela Marelli, teatro in-folio, 393.03.63.347 lodi@progettolaivin.it

– Antenna territoriale di Pavia, Lina Fortunato, Antigone Aps, 333.68.33.332pavia@progettolaivin.it

