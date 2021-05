Il Comitato Regionale Lombardia ha annunciato nella giornata di oggi, mercoledì 5 maggio, che sono arrivati i contributi messi a disposizione da Sport e Salute S.p.a. per favorire l’accesso allo sport dei giovani nella fascia d’età dai 5 ai 17 anni, assegnati dalla F.I.G.C. alla Lega Nazionale Dilettanti. I contributi sono già stati accreditati sui conti delle società d’appartenenza dei giovani tesserati, nell’importo di 6 euro per ciascun tesserato delle società di puro Settore Giovanile e nell’importo di 5,60 euro per ogni tesserato delle società dilettantistiche.

