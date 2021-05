Forse un semplicissimo articolo di giornale, o forse ancora le proteste del soldato semplice Leandro, da tempo prode combattente nella battaglia contro il rifiuto che, peraltro, si deposita nei pressi della sua dimora. Forse una PEC ufficiale con un esposto del generale Mario che le battaglie le combatte con strategie tradizionali e rifuggendo la tecnologia nuova quando il gioco si fa duro. O forse tutto insieme. Di certo non sono state le pantegane a rimuovere i rifiuti accumulati lato strada (Via Cairoli) delle case ALER che sorgono a fianco della carcassa del vecchio ospedale. Loro in quei rifiuti ci stavano discretamente bene.

Sta di fatto comunque che l’area è stata bonificata e rimessa – si fa per dire – a lucido. Ieri neppure una misera cartaccia a far da giaciglio ai toponi di casa. Almeno per qualche giorno tutto è tornato alla normalità. Non durerà a lungo. L’esercito più forte, quello dei roditori, resta comunque in agguato. Prima o poi il rifiuto indifferenziato, appoggiato al muro e sul cemento, come reliquia del demonio tornerà a far capolino, tra quelle case, la strada e il cielo.

Il problema si trascina da tempo, o quantomeno da quando il – formicaio – fu realizzato. Si cercò, dapprima, la soluzione al problema nell’istruir la gente riottosa. Poi nel ventilar la minaccia di sanzioni. Erano solo chiacchiere (e mai nessun distintivo). Nulla ha funzionato e nulla – temiamo – funzionerà a dovere. Troppo difficile separare, mettere il rifiuto nel gorno giusto, nel sacco giusto, al momento giusto. Serve scienza (e soprattutto coscienza).

In questo, in fondo, contano le pantegane: nel perpetrarsi infinito dei cattivi comportamenti umani. E, al momento, la guerra l’hanno sempre vinta loro.

Nazzareno Condina

© Riproduzione riservata