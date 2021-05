Numerose iniziative sono in programma nei prossimi giorni per le imprese della filiera turistico-ricettiva, promosse dalla Camera di Commercio di Cremona, con partecipazione gratuita.

La prima iniziativa è Tourism EXPerience, un webinar organizzato da UniCredit e promosso in collaborazione con la Camera di Commercio, che si svolgerà il 19 maggio 2021, alle ore 11.00. Si tratta un evento digitale nato per condividere riflessioni sul futuro del settore e sui cambiamenti necessari per reagire alla complessa situazione in atto. Il concetto di viaggio è cambiato, le destinazioni, le modalità, la stessa visione del mondo si sono modificate e richiedono un approccio nuovo da parte degli operatori turistici. Durante l’incontro si parlerà di turismo Sostenibile, turismo attivo, turismo identitario e turismo dei sapori con esperti qualificati.

Successivamente, la Camera di Commercio di Cremona promuove il webinar Turismo MICE in Lombardia: sinergie per creare una nuova offerta turistica. L’iniziativa digitale fa parte del progetto InBuyer Tourism, realizzato da Promos Italia in collaborazione con Unioncamere Lombardia. L’appuntamento in programma martedì 25 maggio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 è rivolto alle aziende appartenenti alla filiera turistica che operano nel segmento MICE con sede legale e/o operativa in Lombardia e si svolgerà in modalità talk show. L’obiettivo è fornire suggerimenti utili al rilancio dei capoluoghi lombardi attraverso le testimonianze di esperti del settore, mettendo in evidenza i nuovi trend che caratterizzano l’attuale contesto socioeconomico e le strategie di breve-medio termine. Il dibattito pone inoltre l’attenzione sull’integrazione della tecnologia nello svolgimento di attività tradizionali nel rispetto delle nuove norme di distanziamento sociale.

Prevista infine la sessione B2B InBuyer Tourism 8th – 10th Jun 2021. L’evento ha lo scopo di favorire l’export delle MPMI attraverso incontri business virtuali tra imprese appartenenti alla filiera turistica con sede legale e/o operativa in provincia di Cremona e buyer esteri qualificati provenienti da Europa, India, Nord America, Paesi del Golfo, Sud America. Le imprese possono accedere alla piattaforma e creare la propria vetrina personalizzata, promuovere i propri prodotti e servizi, cercare la propria controparte commerciale e organizzare meeting virtuali.

Nelle precedenti edizioni di Digital InBuyer Tourism, sono state coinvolte 369 imprese italiane per un tortale di 1.739 incontri one-to-one da remoto. Per informazioni è possibile inviare una email a turismo@cr.camcom.it

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata