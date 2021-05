Il Circolo Rive Gauche–PRC di Casalmaggiore aderisce all’iniziativa per la riqualificazione della SS 10 come alternativa sostenibile all’autostrada Cremona- Mantova.

“Questa manifestazione che si svolgerà domenica 23 maggio, è promossa dai Comitati No autostrade CR-MN e Ti-Bre e dagli Stati Generali Clima Ambiente Salute e trova la nostra completa adesione sia per ragioni di principio sia per il merito della tematica che intende mettere in evidenza. Riguardo al principio, sosteniamo con forza la lotta contro il dissennato spreco di suolo e contro il deturpamento del nostro ambiente naturale nel nome di una dissennata politica delle grandi opere che va a detrimento della manutenzione delle infrastrutture presenti, che con investimenti adeguati e molto meno onerosi rispetto a quelli prospettati, per le paventate grandi opere, rilancerebbero il nostro territorio andando incontro alle sue reali esigenze e rispettando il suo delicato equilibrio naturalistico e paesaggistico. Entrando poi nel merito dell’iniziativa, condividiamo assolutamente la contrarietà alla costruzione dell’autostrada Cremona-Mantova, un’opera non solo fortemente impattante sul nostro paesaggio, ma sostanzialmente inutile, poiché gli studi sui flussi di traffico dimostrano chiaramente che una riqualificazione della viabilità già esistente (in primis dalla SS 10) sarebbe più che sufficiente, mentre la costruzione di un’autostrada su quella tratta si risolverebbe in un’operazione costosissima ed economicamente insostenibile, perché trafficata in misura del tutto insufficiente a coprirne le spese. Serve una rete integrata di trasporto sostenibile, riqualificazione SS10, costruzioni di ciclabili, potenziamento ferroviario, serve una tangenziale che tagli fuori Casalmaggiore dal traffico pesante, evidenziano che in riferimento a questo ultimo punto, la regione Lombardia ha bocciato il suo inserimento nelle opere finanziate nel piano Marshall, siamo un territorio dimenticato con il silenzio complice del sindaco Bongiovanni. Appuntamento in piazza Garibaldi ore 10.00 per il tragitto in bici, ritrovo a Piadena ore 11.45. Invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a partecipare”.

