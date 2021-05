Un progetto da quasi 100mila euro, per la precisione 98.624 euro, per il quale il comune di Viadana intende intercettare un bando a fondo perduto da parte di Regione Lombardia, che copra la totalità della spesa. La volontà è quella di realizzare due postazioni di ricarica per veicoli elettrici e il progetto è stato redatto dall’ingegner Giuseppe Sanfelici, che è anche Responsabile Unico del Procedimento.

In particolare l’acquisto delle infrastrutture di ricarica ha un costo di 50.400 euro, mentre le opere di adeguamento avranno un costo di 14.200 euro. Completano la richiesta nelle voci di spesa 6mila euro per le opere edili connesse all’infrastruttura e 24.024 euro tra spese di progettazione e Iva su lavori e sulle spese di progettazione stesse.

G.G.

