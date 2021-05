Sotto a chi tocca. Un’estate per le famiglie, è il titolo della rassegna, voluta dall’Amministrazione comunale con l’’Assessorato alla cultura, che propone una serie di appuntamenti a partecipazione gratuita all’aria aperta, per tornare ad assaporare quella normalità che da tempo speriamo di rivivere.

Un programma per un pubblico di bambini, dai 18 mesi ai 14 anni, con la finalità di proporre alle famiglie momenti per un’esperienza condivisa dedicata al gioco, alla scienza e all’arte in spazi che al ruolo “istituzionale” uniscono quello di luogo di festa e di incontro.

Dal 6 giugno fino al 12 settembre verranno presentate attività per tutti i gusti con divertimento assicurato: dalla botanica alle stelle con Alkémica, dalla lettura alla musica con i progetti nazionali di Nati per Leggere e Nati per la musica a cui collaborano il gruppo di lettrici volontarie “Tararì Tararera” e l’Ass.ne Libera…mente, proiezioni cinematografiche sotto il cielo estivo a cura del Cinema del Carbone, letture teatralizzate e spettacoli di clowneria con Schedìa Teatro, Teatro del Vento e Sebastian Burrasca per finire con il laboratorio di Nicoletta Palastrelli alla scoperta di Asola.

Sarà possibile trovare tutti i dettagli e le informazioni sul sito istituzionale del Comune di Asola e sulla pagina FB @sottoachitocca oppure telefonando al numero 0376/733075-0376/720645

Nel rispetto delle normative anti Covid gli appuntamenti saranno a prenotazione obbligatoria .

