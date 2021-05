Si terrà a Colorno, lunedì 31 maggio alle ore 20 al Centro Sportivo comunale di via 4 Novembre, una seduta di ascolto musicale individualizzato per la crescita in ambito sportivo. Il relatore sarà il dottor Pierpaolo Vigolini, che ha molto investito negli ultimi anni in questo settore, essendo musicista, musicoterapeuta, insegnante, docente della scuola dello Sport del Coni Lombardia. Già sindaco di Cingia dè Botti, Vigolini si occupa di Sviluppo Professionale Continuo nell’ambito del processo di insegnamento e apprendimento.

“L’ascolto musicale individualizzato – spiega Vigolini – è un modello di Musicoterapia basato scientificamente su una accurata selezione di stimoli sonoro-musicali, per la quale il Musicoterapeuta accompagna l’atleta nelle scelte musicali che, per caratteristiche formali, ritmiche, timbriche, testuali, lo possono sostenere nel raggiungimento degli obiettivi che si è proposto, sviluppando le competenze richieste, anche grazie al potente strumento del feedback”.

