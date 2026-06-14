Dimensione Danza: tre serate d’incanto al Teatro Comunale casalese

Il mese di giugno sarà all’insegna della danza e delle emozioni per l’Associazione Sportiva Dilettantistica Dimensione Danza, diretta artisticamente da Nilla Barbieri, che porterà sul palco del Teatro Comunale di Casalmaggiore due spettacoli capaci di raccontare, attraverso il movimento, la crescita, i sogni e i ricordi di un intero anno di lavoro.

Il primo appuntamento è in programma sabato 14 giugno alle ore 20.30, quando le scuole di danza di San Martino del Lago e Rivarolo Mantovano presenteranno lo spettacolo “La purezza dell’infanzia”.

Un titolo evocativo che richiama la spontaneità, la fantasia e la capacità dei bambini di guardare il mondo con occhi pieni di meraviglia. Ispirandosi alle atmosfere poetiche del “Piccolo Principe”, lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio delicato e suggestivo tra sogni, amicizia e immaginazione, mettendo in luce il talento e l’entusiasmo delle giovani allieve e dei giovani allievi che, attraverso la danza, racconteranno la bellezza della crescita e della scoperta.

Dopo questa prima serata dedicata all’infanzia e alla magia dell’immaginazione, il sipario si riaprirà per il tradizionale saggio di fine anno di Dimensione Danza, intitolato “Rewind”, in scena al Teatro Comunale di Casalmaggiore nelle serate del 15 e 16 giugno alle ore 20.30.

Come suggerisce il titolo, “Rewind” sarà un viaggio nel tempo, un riavvolgere il nastro dei ricordi per rivivere emozioni, mode, musiche e momenti che hanno segnato diverse generazioni. L’immagine della vecchia audiocassetta, simbolo dello spettacolo, richiama un’epoca in cui i ricordi venivano custoditi su nastro e bastava premere un tasto per tornare indietro nel tempo.

Attraverso coreografie coinvolgenti, costumi e suggestioni musicali, gli allievi e le allieve di Dimensione Danza accompagneranno il pubblico in un percorso fatto di nostalgia, energia e divertimento, celebrando al tempo stesso il lavoro svolto durante l’anno accademico.

Le tre serate rappresentano il momento culminante di un percorso di studio, impegno e passione che coinvolge bambini, ragazzi e adulti, offrendo al pubblico l’occasione di apprezzare non solo la qualità artistica delle esibizioni, ma anche il valore educativo e aggregativo della danza.

Un appuntamento atteso da famiglie, amici e appassionati, che ancora una volta conferma il ruolo di Dimensione Danza come importante realtà culturale e formativa del territorio.

Appuntamenti:

14 giugno 2026, ore 20.30 – La purezza dell’infanzia – Teatro Comunale di Casalmaggiore.

– La purezza dell’infanzia – Teatro Comunale di Casalmaggiore. 15 e 16 giugno 2026, ore 20.30 – Rewind – Saggio di fine anno Dimensione Danza A.S.D. – Teatro Comunale di Casalmaggiore.

Tre serate diverse ma unite da un unico filo conduttore: la danza come linguaggio universale capace di raccontare emozioni, sogni e ricordi.

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