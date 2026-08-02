Defibrillazione, al Carlo Poma il primo impianto del catetere più piccolo al mondo
“L’introduzione di questa tecnologia ultrasottile rappresenta una svolta per la sicurezza a lungo termine dei pazienti consentendo di ridurre il rischio di complicanze vascolari immediate"
In Cardiologia all’ospedale Carlo Poma il primo impianto del catetere da defibrillazione più sottile al mondo. La procedura è stata introdotta in Italia solo in pochissimi centri: un passo avanti decisivo e un primato mantovano nella lotta alla morte cardiaca improvvisa.
“Si tratta di una delle principali cause di decesso in Italia – precisa il direttore della struttura di Cardiologia e del Dipartimento Cardio-Toraco Vascolare Corrado Lettieri – ed è dovuta nella maggior parte dei casi ad aritmie maligne che provocano un arresto cardiaco. Nelle persone sopravvissute a questi eventi o nei casi di alto rischio di aritmie fatali i defibrillatori impiantabili sono l’unica terapia salva-vita, essendo in grado di riconoscere e interrompere questo disturbo. Il dispositivo di ultima generazione si caratterizza per un diametro di appena 1,5 millimetri circa il 64 per cento in meno rispetto ai modelli tradizionali e permette una stimolazione cardiaca fisiologica. Siamo orgogliosi di questo nuovo traguardo”.
La procedura è stata eseguita dagli elettrofisiologi Mattia Strazzanti e Marco Stuani; Patrizia Pepi, responsabile del Laboratorio di Elettrofisiologia, sottolinea: “L’introduzione di questa tecnologia ultrasottile rappresenta una svolta per la sicurezza a lungo termine dei pazienti consentendo di ridurre il rischio di complicanze vascolari immediate e soprattutto di prevenire il logoramento o le fratture meccaniche del dispositivo a distanza di anni”.