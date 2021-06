Solidarietà a Matteo Priori e alla battaglia che lo vede opposto alla Trasporti Pesanti. Arriva da Marco Degli Angeli (M5S Regione Lombardia) e da Adamo Manfredi (M5S Casalmaggiore). E’ un’invito perentorio ad andare avanti. “Il Movimento 5 Stelle è per la trasparenza, la legalità ed il rispetto dei cittadini. Finalmente in politica si vede del buon senso al di là degli schieramenti di appartenenza,e quindi esprimiamo solidarietà al Sindaco di Piadena, alla sua maggioranza ed al comitato spontaneo dei cittadini per la loro battaglia intrapresa a difesa della salute dei cittadini e a difesa dell’ambiente. Li sosteniamo nella battaglia contro un deposito di rifiuti pericolosi, li sosteniamo nella loro giusta richiesta del V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) al contrario della decisione della Provincia di Cremona che ritiene non necessario! Noi come movimento 5 Stelle temiamo che sia solo l’inizio e che oltre a questo deposito, la Provincia di Cremona insieme alla Regione Lombardia possano autorizzare anche le discariche per i rifiuti pericolosi. La sensazione è che, purtroppo, la politica che comanda, secondo noi, ha già pianificato da tempo di fare della nostra terra cremonese rigogliosa e fertile la pattumiera della Lombardia“.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata